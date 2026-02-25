Noticias "Pipo", líder de Los Lobos y aliado del CJNG, niega haber ordenado el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial de Ecuador Wilmer 'Pipo' Chavarría fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa hasta que fue detenido en 2025.

Video Fingió su muerte y se operó varias veces el rostro: así capturaron a un supuesto narcotraficante

Wilmer Geovanny Chavarría Barre, alias “ Pipo”, líder del grupo criminal Los Lobos, aliado del CJNG, negó ser el autor del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, y acusó al actual mandatario del país sudamericano, Daniel Noboa, de haber ordenado el crimen.

El capo compareció este miércoles 25 de febrero en Zaragoza, España, donde fue detenido en noviembre del año pasado, de acuerdo con reportes locales.

PUBLICIDAD

“ Pipo” contestó preguntas remitidas por la policía de su país y dijo que, según supo de John Reinberg, ministro del Interior de Ecuador, Noboa fue el principal responsable del magnicidio, debido a que Villavicencio tenía un audio que implicaba a Noboa “en un caso de menores”, según publicó El Periódico de Aragón.

Además, el líder criminal dijo que su vida corre peligro si lo extraditan a Ecuador o Estados Unidos, que declaró a Los Lobos como organización narcoterrorista.

Supuestamente fue amenazado por Reinberg, lo que estaría respaldado en unos audios que puso a disposición de autoridades españolas.

Fernando Villavicencio fue un periodista, exasambleísta y candidato presidencial ecuatoriano, asesinado el 9 de agosto de 2023 en Quito tras un mitin de campaña.

Video ¿Yerno, colaborador o hijastro? Agente de la DEA retirado habla de la sucesión de ‘El Mencho’

El capo de las cirugías

Su muerte fue atribuida a Los Lobos, aliados del Cártel Jalisco Nueva Generación, según la Fiscalía de Ecuador.

El presunto capo fingió su muerte durante la pandemia de COVID-19 mientras estaba en una prisión de Ecuador, viajó por varios países utilizando pasaportes e identidades falsas y se sometió a varias cirugías de rostro.

Chavarría aliado al CJNG

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue quien reveló que Chavarría tenía alianzas con el Cártel Jalisco Nueva Generación tras la detención del delincuente.

"Hoy capturamos a “Pipo” Chavarría, el delincuente más buscado de la región y máximo líder de Los Lobos. El criminal que fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa mientras ordenaba asesinatos en Ecuador, controlaba las operaciones de minería ilegal y movía rutas de droga junto al cártel Jalisco Nueva Generación" Daniel Noboa



De acuerdo con reportes de autoridades, Los Lobos brindan servicios de seguridad y logística en las rutas de la cocaína para el cártel mexicano, especialmente hacia los puertos de Guayaquil.

PUBLICIDAD

Surgieron como una facción disidente de Los Choneros tras el asesinato de su líder Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña”, en 2020, lo que desató una guerra por el control de las cárceles y territorios.

Los Choneros son el principal aliado y brazo operativo del Cártel de Sinaloa en Ecuador, según el gobierno de Estados Unidos.

FTA