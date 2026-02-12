Nancy Guthrie FBI aumenta a $100,000 la recompensa por información sobre la ubicación de Nancy Guthrie El FBI también publicó detalles físicos sobre el sospechoso. Aquí te damos todos los detalles sobre el supuesto agresor de la madre de Savannah Guthrie, conductora de Today.

Video Nancy Guthrie: Piden videos a vecinos para saber quién estuvo cerca de la mamá de Savannah Guthrie

El FBI anunció la noche de este jueves que aumentó a 100,000 dólares la recompensa por información que conduzca al paradero de Nancy Guthrie, o al arresto y condena de cualquier persona involucrada en su desaparición, ocurrida el 1 de febrero.

El Buró también publicó detalles sobre el posible sospechoso del caso, obtenidos a partir de un análisis forense de las imágenes de la cámara de video del timbre de la puerta de Guthrie.

El sujeto es descrito como un hombre de aproximadamente 5 pies y 9 o 10 pulgadas de alto, con una complexión media. En el video, lleva una mochila negra de 25 litros marca "Ozark Trail Hiker Pack".

"Esperamos que esta descripción actualizada ayude a concentrar las pistas públicas que recibimos. Desde el 1 de febrero de 2026, el FBI ha recopilado más de 13,000 pistas del público relacionadas con este caso", dijo el FBI en una publicación en redes sociales.