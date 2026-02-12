FBI FBI se une a la búsqueda de una madre guatemalteca y sus dos hijos desaparecidos en Alabama Lo que comenzó como un fin de semana tranquilo en un vecindario de Mobile se ha transformado en una carrera contra el tiempo y un enigma criminal que ya moviliza a fuerzas federales y diplomáticas.

Video Desaparición de familia hispana en Alabama: Los últimos detalles sobre la búsqueda de Aurelia Choc y sus dos hijos

Aurelia Choc Cac, una guatemalteca de 40 años, y sus hijos Niurka (17) y Anthony (2), desaparecieron de su hogar el pasado 31 de enero en condiciones alarmantes. Tras una semana de búsquedas infructuosas por parte de las autoridades locales, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional han tomado cartas en el asunto, mientras el rastro de la familia parece haberse esfumado tras una puerta cerrada que ocultaba rastros de violencia.

Un escenario perturbador

PUBLICIDAD

El misterio se centra en una vivienda de la ciudad de Theodore. Según los reportes oficiales, el sábado 31 de enero la policía local ingresó al domicilio tras una llamada de emergencia.

Lo que encontraron los investigadores fue una escena descrita como “sospechosa”: manchas de sangre distribuidas en varias habitaciones y los teléfonos celulares de la familia abandonados.

Maurice Simmons, un vecino que alertó a las autoridades después de que Choc no se presentara a trabajar, aseguró que la vio por última vez la noche del viernes 30 de enero.

El sospechoso

La investigación inicial apuntó rápidamente hacia Juan Antonio García, de 31 años, expareja de Choc y padre del niño menor. García fue interceptado por la policía el domingo 1 de febrero en las afueras de Amarillo, Texas, a cientos de kilómetros de la escena.

Aunque su detención se debió inicialmente a órdenes de arresto pendientes por posesión de drogas, se le vinculó con objetos sustraídos de la casa de Choc. Sin embargo, tras 14 horas de interrogatorio, la Oficina del Sheriff del Condado de Mobile informó que García presentó una coartada válida, por lo que dejó de ser considerado “persona de interés”.

Video Nancy Guthrie: Piden videos a vecinos para saber quién estuvo cerca de la mamá de Savannah Guthrie

Cronología del caso

Viernes 30 de enero: Último avistamiento de la familia en su residencia hacia las 19:30 horas.

Sábado 31 de enero: Un vecino llama al 911. La policía halla sangre y teléfonos en la casa.

Domingo 1 de febrero: Antonio García es detenido en Texas y posteriormente liberado de sospecha por el caso.

PUBLICIDAD

Miércoles 4 de febrero: Seguridad Nacional comienza la revisión de cámaras de vigilancia en la zona.

Viernes 6 de febrero: El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala confirma la intervención del FBI.

Presión diplomática

El caso ha escalado a nivel internacional. El Consulado General de Guatemala en Atlanta ha tomado la representación de la familia, estableciendo un canal directo entre el FBI y las hijas mayores de Choc, quienes permanecen en vilo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, informó que se busca garantizar la seguridad de las hijas sobrevivientes. “El Consulado está efectuando las gestiones para ubicarlas en un albergue seguro y proporcionarles acompañamiento integral”, señaló la institución en un comunicado oficial.

Por ahora, el FBI analiza grabaciones de cámaras de seguridad de los alrededores de Theodore con la esperanza de identificar el vehículo o el momento exacto en que la madre y sus hijos abandonaron la vivienda. La comunidad guatemalteca en Alabama permanece en alerta, mientras la desesperación de los familiares crece ante el silencio de una investigación que, por ahora, no arroja respuestas sobre el paradero de Aurelia, Niurka y el pequeño Anthony.

HG