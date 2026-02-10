¿Qué sabemos de la identidad del hombre que presuntamente secuestró a Nancy Guthrie?
El FBI anunció una recompensa de $50,000 por información que lleve a encontrar a la madre de presentadora del programa "Today"
Sigue la búsqueda de Nancy Guthrie, madre de la presentadora del programa “Today”, Savannah Guthrie.
La mujer de 84 años está desaparecida desde hace dos semanas, y esto es lo que se sabe del presunto secuestrador de la octogenaria luego de que el FBI diera una actualización del caso que mantiene en vilo a la familia Guthrie.
¿Qué se sabe del hombre que presuntamente secuestró a Nancy Guthrie?
Las fotografías difundidas por el FBI muestran a una persona armada y con el rostro cubierto aparentemente mientras manipula la cámara de seguridad de la puerta principal de la vivienda durante la madrugada del 1 de febrero.
Las cuatro imágenes publicadas por el FBI, conseguidas de una cámara de vigilancia en la casa de Nancy Guthrie fueron recuperadas de datos residuales ubicados en sistemas de respaldo, pese a que la cámara fue desconectada a la 1:47 a.m. el día del incidente
De acuerdo con las autoridades, la persona que aparece en las fotografías no ha sido identificada como sospechosa ni como persona de interés.
Recompensa por información que lleve a la solución del secuestro de Nancy Guthrie
El FBI, en conjunto con el Departamento del Sheriff del Condado de Pima, anunció una recompensa de $50,000 por información que conduzca a encontrar a Guthrie y/o al arresto y condena de cualquier persona involucrada en su desaparición.
“Durante los últimos ocho días, el FBI y el Departamento del Sheriff del Condado de Pima han estado trabajando estrechamente con nuestros socios del sector privado para continuar recuperando cualquier imagen o grabación de video de la casa de Nancy Guthrie que pudiera haberse perdido, dañado o sido inaccesible debido a diversos factores, incluyendo la remoción de dispositivos de grabación. El video fue recuperado a partir de datos residuales ubicados en sistemas de respaldo”, escribió Kash Patel, director del FBI, en una publicación en X.
Trump está al tanto del caso Nancy Guthrie
Sobre el caso, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que la reacción inicial del presidente Donald Trump ante las fotos y videos recientemente publicados en la investigación sobre la desaparición de Nancy Guthrie fue de "puro asco".
Leavitt, en declaraciones a los periodistas, describió la respuesta del presidente como profundamente emotiva. "Es desgarrador verlo", dijo.
Mira también: