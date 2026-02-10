FBI ¿Qué sabemos de la identidad del hombre que presuntamente secuestró a Nancy Guthrie? El FBI anunció una recompensa de $50,000 por información que lleve a encontrar a la madre de presentadora del programa "Today"

Video Caso Nancy Guthrie: Análisis imagen por imagen del posible sospechoso en casa de la madre de Savannah Guthrie

Sigue la búsqueda de Nancy Guthrie, madre de la presentadora del programa “Today”, Savannah Guthrie.

La mujer de 84 años está desaparecida desde hace dos semanas, y esto es lo que se sabe del presunto secuestrador de la octogenaria luego de que el FBI diera una actualización del caso que mantiene en vilo a la familia Guthrie.

Video FBI comparte imágenes clave de caso Nancy Guthrie: ¿Cómo se pudieron recuperar los archivos?

¿Qué se sabe del hombre que presuntamente secuestró a Nancy Guthrie?

Las fotografías difundidas por el FBI muestran a una persona armada y con el rostro cubierto aparentemente mientras manipula la cámara de seguridad de la puerta principal de la vivienda durante la madrugada del 1 de febrero.

Las cuatro imágenes publicadas por el FBI, conseguidas de una cámara de vigilancia en la casa de Nancy Guthrie fueron recuperadas de datos residuales ubicados en sistemas de respaldo, pese a que la cámara fue desconectada a la 1:47 a.m. el día del incidente

De acuerdo con las autoridades, la persona que aparece en las fotografías no ha sido identificada como sospechosa ni como persona de interés.

Video Última hora: Savannah Guthrie publica nuevo video donde pide la liberación de su madre Nancy

Recompensa por información que lleve a la solución del secuestro de Nancy Guthrie

El FBI, en conjunto con el Departamento del Sheriff del Condado de Pima, anunció una recompensa de $50,000 por información que conduzca a encontrar a Guthrie y/o al arresto y condena de cualquier persona involucrada en su desaparición.

“Durante los últimos ocho días, el FBI y el Departamento del Sheriff del Condado de Pima han estado trabajando estrechamente con nuestros socios del sector privado para continuar recuperando cualquier imagen o grabación de video de la casa de Nancy Guthrie que pudiera haberse perdido, dañado o sido inaccesible debido a diversos factores, incluyendo la remoción de dispositivos de grabación. El video fue recuperado a partir de datos residuales ubicados en sistemas de respaldo”, escribió Kash Patel, director del FBI, en una publicación en X.

Trump está al tanto del caso Nancy Guthrie

Sobre el caso, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que la reacción inicial del presidente Donald Trump ante las fotos y videos recientemente publicados en la investigación sobre la desaparición de Nancy Guthrie fue de "puro asco".

Leavitt, en declaraciones a los periodistas, describió la respuesta del presidente como profundamente emotiva. "Es desgarrador verlo", dijo.