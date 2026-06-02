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Clima en Estados Unidos para el martes 2 de junio: lluvias fuertes y riesgo de inundaciones en Texas, Nuevo México y Dakota del Norte

El NWS recomienda mantenerse atento a los pronósticos locales y a cualquier alerta meteorológica

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Por:N+ Univision
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El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) prevé que las lluvias más intensas de este martes 2 de junio se concentren en partes de Texas, Nuevo México y Dakota del Norte, donde algunas tormentas podrían provocar inundaciones repentinas.

En el este de Nuevo México y el oeste de Texas se esperan aguaceros y tormentas durante la tarde y la noche. El NWS señala que la llegada de aire cálido y húmedo favorecerá lluvias fuertes en algunos sectores. Las precipitaciones podrían acumularse rápidamente en zonas bajas, arroyos y carreteras, especialmente en áreas vulnerables a inundaciones.

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Clima hoy martes 2 de junio

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Dakota del Norte también permanecerá bajo vigilancia por lluvias intensas Los pronósticos indican que varias tormentas podrían desarrollarse durante la tarde y continuar hasta la noche. Algunas comunidades del centro y este del estado podrían recibir grandes cantidades de lluvia en pocas horas, aumentando el riesgo de inundaciones urbanas y en caminos rurales.

Más al sur, partes de Nebraska y Dakota del Sur también podrían registrar tormentas aisladas. Aunque no todas las localidades recibirán lluvia, algunas de las tormentas podrían dejar ráfagas de viento fuertes, descargas eléctricas frecuentes y periodos breves de lluvia intensa.

En Montana continuarán las precipitaciones en algunos sectores. El NWS advierte que las lluvias registradas en días recientes, sumadas a las previstas para este martes, podrían ocasionar crecidas menores en ríos y arroyos, así como acumulaciones de agua en zonas con drenaje deficiente.

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Mientras tanto, gran parte de la costa este, incluyendo ciudades desde Washington hasta Boston, tendrá una jornada relativamente tranquila. También se esperan condiciones estables en buena parte del sureste, aunque no se descartan lluvias aisladas durante la tarde en algunos puntos.

El NWS recomienda mantenerse atento a los pronósticos locales y a cualquier alerta meteorológica. Las autoridades recuerdan que nunca se debe intentar cruzar una carretera inundada, ya que incluso una pequeña cantidad de agua puede representar un peligro para conductores y peatones

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