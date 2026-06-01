Noticias Condenan a muerte a un hombre que asesinó al bebé de su pareja tras inventar un secuestro en Florida Su abogado afirmó que, si era culpable de algo, era de homicidio involuntario por negligencia y no premeditado, requisito indispensable para una condena por asesinato en primer grado



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Hace treinta años, mientras estaba en libertad condicional por fracturarle el cráneo a un bebé, Andrew Lukehart le propinó al menos cinco golpes en la cabeza a otro bebé, luego inventó una historia de que había sido secuestrado antes de finalmente guiar a las autoridades hasta su cuerpo en una zona pantanosa.

El martes 2 de junio a las 6 de la tarde, este hombre de 53 años, oriundo de Jacksonville, se convertirá en el octavo condenado a muerte de Florida en ser ejecutado en 2026. Será el trigésimo sexto bajo el mandato del gobernador Ron DeSantis, después de que un número récord de 19 reclusos fueran ejecutados por el estado en 2025, incluyendo a otro del condado de Duval: Michael Bell.

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En su primer caso en 1994, Lukehart solo recibió 10 meses de cárcel, cuatro años de libertad condicional y tuvo que asistir a programas de crianza y control de la ira tras declararse culpable de maltrato infantil. La hija de ocho meses de su entonces novia sufrió una fractura de brazo, dos costillas rotas, una pierna rota y una fractura de cráneo.

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Dos años después, en 1996, Lukehart volvió a las andadas con la hija de cinco meses de otra novia, Misty Rhue, llamada Gabrielle Hanshaw.

Lukehart declaró a la policía que Gabrielle fue secuestrada de su coche después de que aparcara en una tienda de conveniencia en Normandy Boulevard. Dijo que iba caminando hacia la tienda cuando oyó un ruido y se giró para ver a alguien huyendo con la bebé en una camioneta Blazer azul.

Dijo que persiguió el Blazer hasta que se estrelló en la carretera comarcal 217 en el condado de Clay. Hasta 50 agentes de Jacksonville y del condado de Clay, junto con unidades caninas, un helicóptero y un equipo de buceo, registraron el bosque y varios estanques. La policía empezó a sospechar de la versión de Lukehart porque cambió varias veces, y finalmente los condujo hasta ella después de unas 15 horas de búsqueda.

Rhue declaró que Lukehart le contó que un desconocido en una camioneta Blazer azul secuestró a Gabrielle de su casa mientras él tiraba un pañal. Añadió que Lukehart salió tras el secuestrador y que en un momento dado la llamó para decirle que estaba persiguiendo la camioneta.

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Durante el juicio, Lukehart declaró que amaba a Gabrielle y que no tenía intención de hacerle daño. No negó haber matado a la bebé, pero afirmó que fue un accidente.

Su abogado afirmó que, si era culpable de algo, era de homicidio involuntario por negligencia y no premeditado, requisito indispensable para una condena por asesinato en primer grado.

"No hay nada negligente en propinar cinco golpes en la cabeza de un bebé", replicó entonces la fiscal adjunta Angela Corey Lee.

El jurado lo declaró culpable de asesinato en primer grado y abuso infantil agravado. Por un resultado de 9 a 3, decidieron condenarlo a muerte. Posteriormente, la ley de Florida modificó el requisito para la ejecución, estableciendo que debía ser una recomendación unánime del jurado. Dicho requisito fue derogado en 2023, cuando el Estado dictaminó que una recomendación de 8 a 4 era suficiente.

¿Se le concederá una suspensión de la ejecución a Andrew Lukehart?

La organización Floridians for Alternatives to the Death Penalty y miles de ciudadanos están pidiendo la suspensión de la ejecución y la conmutación de la sentencia de Lukehart a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Simpatizantes y defensores de la lucha contra la pena de muerte se reunirán en una vigilia frente a la cámara de ejecución en la prisión estatal de Florida en Raiford, a partir de las 5 de la tarde del 2 de junio. Se realizarán vigilias adicionales en todo el estado.

Los abogados de Lukehart han presentado una petición de recurso de certiorari solicitando a la Corte Suprema de los Estados Unidos que intervenga en su caso, argumentando que los procedimientos de ejecución de Florida crean un riesgo inconstitucional de dolor y sufrimiento severos y que el estado le ha negado una oportunidad real de impugnar dichos procedimientos antes de su ejecución.

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El 21 de mayo, Tennessee suspendió la ejecución de Tony Carruthers después de que el personal penitenciario no lograra establecerle acceso intravenoso en repetidas ocasiones. Carruthers soportó varios intentos dolorosos antes de que finalmente se cancelara la ejecución. Horas después, Florida ejecutó a Richard Knight a pesar de las notificaciones legales de emergencia que advertían que podrían ocurrir fallas similares bajo el protocolo de ejecución de Florida. Los tribunales se negaron a intervenir.

La organización Floridians for Alternatives to the Death Penalty también señala que las pruebas presentadas durante el juicio de Lukehart demostraron que creció en un hogar abusivo y profundamente disfuncional, marcado por el alcoholismo, la violencia, el abuso sexual, la enfermedad mental y una profunda pérdida. Dichas pruebas fueron lo suficientemente significativas como para que tres miembros del jurado votaran a favor de la cadena perpetua en lugar de la pena de muerte.