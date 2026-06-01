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Clima en Estados Unidos para el lunes 1 de junio: lluvias y tormentas afectarán varios estados

El NWS recomienda a la población mantenerse atenta a los pronósticos locales, evitar cruzar caminos cubiertos por agua y buscar refugio en caso de tormentas eléctricas

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Por:N+ Univision
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Video Pronóstico del tiempo en EEUU hoy viernes 29 de mayo: Tormentas de hasta cuatro pulgadas de lluvia en el sureste

Este lunes 1 de junio, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) prevé lluvias y tormentas eléctricas en varios estados del centro, sur y sureste del país, mientras que algunas zonas del noroeste continuarán bajo condiciones húmedas que podrían favorecer inundaciones localizadas.

En Montana, especialmente en el noroeste del estado, las lluvias continuarán durante gran parte de la jornada. Debido a las precipitaciones registradas en días recientes, las autoridades mantienen vigilancia ante posibles inundaciones en áreas vulnerables.

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Clima hoy lunes 1 de junio

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Más al sur, se espera el desarrollo de tormentas durante la tarde y la noche en partes de Colorado, Nebraska y Oklahoma. Algunas de ellas podrían producir lluvias intensas en cortos periodos de tiempo, lo que aumentaría el riesgo de acumulación de agua en calles, carreteras y zonas bajas.

Las condiciones también permanecerán inestables en sectores de Missouri, Arkansas y Tennessee. Los pronósticos indican que las lluvias y tormentas podrían extenderse durante buena parte del día, con posibilidad de inundaciones repentinas aisladas en los lugares que reciban las precipitaciones más fuertes.

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En Georgia y Florida continuarán los aguaceros y tormentas dispersas, principalmente durante la tarde, cuando el calor y la humedad favorezcan la formación de nubes de tormenta.

Mientras tanto, gran parte de la Costa Oeste mantendrá condiciones más estables, con pocas probabilidades de precipitaciones significativas y temperaturas cercanas a los valores normales para esta época del año.

El NWS recomienda a la población mantenerse atenta a los pronósticos locales, evitar cruzar caminos cubiertos por agua y buscar refugio en caso de tormentas eléctricas. También aconseja revisar posibles alertas meteorológicas antes de realizar actividades al aire libre.

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