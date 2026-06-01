Masacre Tragedia en Iowa: siete muertos en una serie de tiroteos que terminó con el suicidio del sospechoso, según reportes de la policía De acuerdo con hallazgos preliminares, los ataques se originaron por una disputa doméstica y las autoridades sospechan que todas las víctimas eran familiares del agresor

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Al menos siete personas murieron este lunes 1 de junio en una serie de tiroteos ocurridos en distintos puntos de la ciudad de Muscatine, Iowa, en un caso que las autoridades investigan como un presunto homicidio múltiple seguido de suicidio.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Muscatine, la emergencia comenzó alrededor de las 12:12 p.m., cuando MUSCOM recibió una llamada reportando un tiroteo en una vivienda ubicada en el 210 de Park Avenue.

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Cuando los agentes y el personal médico llegaron a la residencia, encontraron a cuatro personas con heridas de bala. Las cuatro víctimas fueron declaradas muertas en el lugar.

Las autoridades identificaron al presunto responsable como Ryan Willis McFarland, de 52 años y residente de Muscatine, quien había abandonado la vivienda antes de la llegada de la policía.

Poco después, los agentes localizaron a McFarland en el sendero Riverfront Trail, cerca del puente peatonal de la ciudad. Según la policía, presentaba una herida de bala aparentemente autoinfligida; aunque recibió asistencia médica de emergencia fue declarado muerto en el lugar.

A medida que avanzó la investigación, los detectives descubrieron indicios de que podría haber más víctimas relacionadas con el caso.

Posteriormente, los agentes encontraron a un hombre adulto muerto por una aparente herida de bala dentro de una residencia ubicada en el 1509 de Mill Street.

Más tarde, la búsqueda condujo a los investigadores hasta un negocio localizado en el 808 de Grandview Avenue, donde hallaron a otro hombre adulto fallecido también por una aparente herida de bala.

Con estos hallazgos, el saldo total asciende a seis víctimas mortales y el presunto agresor fallecido.

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El móvil apunta a una disputa doméstica

Los hallazgos preliminares indican que los ataques se originaron a raíz de una disputa doméstica. Además, los investigadores creen que todas las víctimas tenían algún vínculo familiar con el sospechoso.

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El Departamento de Policía de Muscatine informó que la investigación continúa activa y que los detectives siguen procesando múltiples escenas del crimen y realizando entrevistas para esclarecer completamente lo ocurrido.

En las labores participan también el Departamento de Bomberos de Muscatine, la Oficina del Sheriff del Condado de Muscatine, la Patrulla Estatal de Iowa y la División de Investigación Criminal de Iowa.