Nuevo México

Encuentran restos de Melissa Casias en Nuevo México, una de los 11 científicos desaparecidos en EEUU

Un excursionista daba un paseo por un bosque en Nuevo México cuando halló los restos de una persona. Este fin de semana, Forenses confirmaron que se trata de la científica Melissa Casias quien estuvo desaparecida casi un año.

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Video FBI busca patrones en muerte y desaparición de científicos de alta tecnología

El misterio de la desaparición de Melissa Casias, que integra la lista de los 11 científicos estadounidenses que han sido hallados muertos o desaparecidos, ha alcanzado una nueva fase tras el hallazgo de sus restos en un bosque en Nuevo México.

La mañana del 28 de mayo de 2026, un excursionista salió de paseo en la zona McGaffey Ridge, en el Bosque Nacional Carson, cuando realizó el hallazgo de restos humanos y junto a ellos una pistola.

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De inmediato llamó a la Policía Estatal de Nuevo México para reportar el incidente, caso que fue turnado al área de Investigaciones de la Policía que, en coordinación con la Oficina del Médico Forense, logró la identificación de la mujer.

Se trata de Melissa Casias, cuya desaparición fue reportada el 26 de junio de 2025, tras no presentarse a trabajar y no regresar a su casa esa misma noche, luego de que visitó a su hija Sierra en el trabajo, en la ciudad de Taos.

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De acuerdo con la Policía Estatal de Nuevo México, las investigaciones forenses todavía no han determinado la causa ni la forma en que falleció la científica Casias, por lo que los restos serán sometidos a un examen antropológico exhaustivo.

Imagen FB: Find Melissa Mondragon Casias

La desaparición de Melissa Casias

Tras el reporte de su desaparición, la familia descubrió que la víctima había dejado sus pertenencias personales, incluyendo su bolso, identificación y teléfonos celulares, lo que generó preocupación por su estado de salud y dio lugar a una investigación por desaparición.

La Policía Estatal de Nuevo México tomó la investigación desde junio de 2025, la misma que aún permanece activa y en curso, aunque ahora se dará un giro tras el hallazgo de sus restos.

Imagen FB: Find Melissa Mondragon Casias

El misterio de los 11 científicos

El FBI, junto con comités del Congreso estadounidense, anunciaron investigaciones sobre posibles vínculos entre las muertes y desapariciones de al menos 11 científicos expertos en tecnología aeroespacial y nuclear desde 2022. Entre los que se encuentran destacados investigadores vinculados a la NASA o temas de energía y desarrollo aeroespacial.

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Algunos de los 11 científicos e investigadores involucrados incluyen:

  • Carl Johann Grillmair: Renombrado astrónomo y científico de Caltech
  • Nuno Loureiro: Físico del MIT especializado en fusión y física de plasmas
  • Melissa Casias: Investigadora aeroespacial cuyos restos fueron hallados en Nuevo México
  • Frank Maiwald: Experto e ingeniero con antecedentes en investigación aeroespacial
  • Steven Garcia: Especialista en el sector tecnológico y de defensa
  • Amy Eskridge: Investigadora y científica vinculada al sector de la astrofísica
  • Jason Thomas: Científico y experto técnico
  • Anthony Chavez: Investigador y profesional del sector aeroespacial
  • Mónica Reza: Experta en cohetes y tecnología aeroespacial que desapareció mientras practicaba senderismo en el sur de California
  • Cole Thomas Allen: Ingeniero de Caltech que trabajó en propulsión en el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA.
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