cuerpo Muere Matt Brown, estrella de 'Alaskan Bush People'; su cuerpo fue hallado en un río de Washington La noticia fue confirmada por su hermano Bear Brown a través de un video publicado en redes sociales, quien señaló que los primeros indicios apuntan a una lesión de bala que habría sido autoinfligida

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Matt Brown, uno de los integrantes más conocidos del programa "Alaskan Bush People", murió a los 42 años después de que las autoridades recuperaran su cuerpo de un río en el estado de Washington.

La noticia fue confirmada el sábado 30 de mayo de 2026 por su hermano Bear Brown a través de un video publicado en redes sociales.

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Según explicó Bear, el cuerpo fue identificado por su hermano Noah Brown luego de que las autoridades realizaran el hallazgo.

El integrante de la familia señaló que los primeros indicios apuntan a una lesión de bala que habría sido autoinfligida, aunque aclaró que la investigación y la determinación oficial de la causa de muerte siguen en manos del forense.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, los hechos ocurrieron el miércoles 27 de mayo, cuando agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Okanogan respondieron a una llamada al 911 realizada por un testigo.

La persona reportó haber visto a un hombre sentado en una zona poco profunda del río y posteriormente lo encontró boca abajo en el agua antes de que la corriente lo arrastrara. En el área donde fue visto por última vez también fue localizada un arma de fuego.

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¿Quién era Matt Brown y por qué dejó 'Alaskan Bush People'?

Matt Brown formó parte de "Alaskan Bush People" desde el estreno de la serie en 2014 y permaneció en el programa hasta 2019. Como hijo mayor de Billy y Ami Brown, se convirtió en una de las figuras más populares de la producción de Discovery Channel, que mostraba la vida de la familia Brown en zonas remotas y alejadas de la civilización.

Su salida del programa estuvo relacionada con los problemas de adicción que enfrentó durante varios años. En 2016, Brown habló públicamente sobre su lucha contra el alcoholismo en una entrevista, donde explicó que decidió buscar ayuda al darse cuenta de que su consumo se estaba agravando.

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Tras completar un tratamiento de rehabilitación de 35 días, aseguró que la experiencia le permitió cambiar su perspectiva y fortalecer su proceso de recuperación.

La muerte de Matt representa una nueva tragedia para la familia Brown, pues en febrero de 2021 falleció Billy Brown, patriarca de la familia y protagonista central del programa televisivo, a los 68 años, después de sufrir una convulsión. Su muerte fue anunciada por sus familiares, quienes destacaron el legado que dejó tanto dentro como fuera del programa.