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Costco, Sam's Club o BJ's: ¿dónde conviene comprar gasolina?

Actualmente la gasolina se encuentra en 4.33 dólares por galón, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA). Este precio representa un incremento significativo en comparación con el registrado hace un año, cuando se ubicaba en 3.15 dólares por galón

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Por:Armando López Muñoz
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Los altos precios de la gasolina han llevado a millones de conductores en Estados Unidos a buscar alternativas más económicas para llenar el tanque.

Entre las opciones más populares destacan Costco, Sam’s Club y BJ’s Wholesale Club, tres cadenas de membresía que ofrecen combustible a precios inferiores a los de muchas estaciones tradicionales.

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¿Quién da la gasolina más barata?

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Cabe destacar que actualmente la gasolina se encuentra en 4.33 dólares por galón, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA). Este precio representa un incremento significativo en comparación con el registrado hace un año, cuando se ubicaba en 3.15 dólares por galón.

En el caso de Sam’s Club, el precio de la gasolina suele ubicarse entre 20 y 26 centavos por galón por debajo de otras estaciones cercanas, aunque la diferencia puede variar dependiendo de la ubicación. Estos precios están disponibles para los socios de la cadena.

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Algunos ejemplos son:

  • Dallas, Texas (LBJ Freeway): gasolina regular a 3.54 dólares por galón y gasolina premium a 4.24 dólares por galón.
  • Albuquerque, Nuevo México: gasolina regular a 3.63 dólares por galón y gasolina premium a 4.37 dólares por galón.
  • Aurora, Colorado: gasolina regular a 3.69 dólares por galón y gasolina premium a 4.45 dólares por galón.
  • Garland, Texas: gasolina regular a 3.47 dólares por galón y gasolina premium a 4.05 dólares por galón.

Por su parte, BJ’s Wholesale Club mantiene una estrategia similar, con precios que en muchos mercados suelen ubicarse entre 10 y 20 centavos por galón por debajo de otras estaciones cercanas. Además, los miembros del nivel Club+ reciben descuentos extras de 5 centavos por galón, lo que puede elevar el ahorro total a entre 15 y 25 centavos por galón, dependiendo de la ubicación y de los precios locales.

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Sin embargo, las estaciones de gasolina de Costco suelen mantener precios entre 10 y 30 centavos por galón por debajo del promedio local, e incluso en algunos mercados la diferencia puede ser mayor. Además, su combustible cuenta con certificación Top Tier, un estándar respaldado por fabricantes de automóviles que garantiza niveles más altos de aditivos detergentes para ayudar a mantener limpio el sistema de combustible y el motor.

Cabe remarcar que estos precios solo están disponibles para los socios y pueden variar dependiendo del estado y de las condiciones del mercado, incluso a lo largo del día.

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