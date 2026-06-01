Hijos Familia abre el ataúd de su padre en funeraria de Nueva York y descubre el cuerpo de otro hombre José Daniel Díaz Felipe falleció a los 84 años, por lo que sus hijos acudieron el jueves 28 de mayo a la funeraria R.G. Ortiz Funeral Home para despedirlo, pero al abrir el féretro descubrieron que la persona adentro no era su padre

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Lo que debía ser el último adiós para José Daniel Díaz Felipe terminó convirtiéndose en una experiencia traumática para su familia, luego de que presuntamente encontraran el cuerpo de un desconocido dentro del ataúd durante el velorio organizado en una funeraria de Nueva York.

José Daniel Díaz Felipe, conocido por familiares y amigos como "Danielito", falleció a los 84 años. Sus hijos acudieron el jueves 28 de mayo a la funeraria R.G. Ortiz Funeral Home ubicada en el sector de Washington Heights, en Manhattan, para despedirse de su padre, pero aseguran que al abrir el féretro descubrieron que la persona que se encontraba dentro no era él.

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"Abrimos el ataúd y encontramos a otro hombre. Y estuvieron horas intentando convencernos de que era nuestro padre", declaró José Luis Díaz, hijo del fallecido, a medios locales.

Según relató el hijo, la confusión era evidente porque su padre era calvo y medía aproximadamente 1.60 metros de estatura, mientras que el hombre que estaba en el ataúd tenía cabello y era considerablemente más alto.

Tras el hallazgo, la familia exigió explicaciones sobre el paradero de "Danielito". De acuerdo con José Luis Díaz, empleados de la funeraria les indicaron posteriormente que durante esa misma semana habían recibido a otra persona con un nombre similar.

"Dicen que esa misma semana recibieron a otra persona con un nombre similar. No sabemos dónde está nuestro padre en este momento", afirmó.

La incertidumbre aumentó después de que la funeraria informara a los familiares que los restos de "Danielito" habrían sido cremados y trasladados a la oficina principal de la empresa en el Bronx. Sin embargo, la familia asegura que no tiene certeza de que las cenizas correspondan realmente a su ser querido.

"Dicen que lo incineraron, pero no sabemos con certeza si realmente se trata de nuestro padre", señaló José Luis Díaz.

Otros integrantes de la familia también expresaron su angustia e indignación por la situación. Jacinta Díaz, hija del fallecido, aseguró que la experiencia le dejó una profunda afectación emocional. "Me hicieron mirar el cuerpo una y otra vez. No era mi papá y no pude dormir", expresó.

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La familia informó que solicitará pruebas de ADN para confirmar la identidad de los restos y analiza posibles acciones legales. Además, manifestó preocupación por la otra familia involucrada en el presunto intercambio de cuerpos.

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La funeraria ya había enfrentado denuncias

El caso ocurre en medio de antecedentes de controversias que han involucrado a la funeraria R.G. Ortiz Funeral Home en años recientes.

De acuerdo con medios locales, el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de la Ciudad de Nueva York presentó una demanda contra la empresa después de recibir cerca de 50 quejas relacionadas con el manejo de restos humanos y con presuntas irregularidades en la información y cobro de servicios funerarios.

Las autoridades acusaron a la compañía de prácticas que incluían ocultamiento o tergiversación de precios, retrasos en la entrega de cenizas y problemas en el tratamiento de los restos de personas fallecidas.

En 2024, la funeraria llegó a un acuerdo con las autoridades y aceptó pagar 600 mil dólares a clientes afectados; además de 100 mil dólares en sanciones civiles.

Hasta el momento, la empresa no ha emitido una respuesta pública sobre las acusaciones realizadas por la familia de José Daniel Díaz Felipe, pese a los intentos de medios locales por obtener una postura oficial.