Suicidio

Bebé de seis días de nacida, entre las víctimas de un presunto asesinato-suicidio cometido por su madre, en California

De acuerdo con la evidencia preliminar recabada en la escena, los investigadores creen que la mujer habría disparado contra su esposo y sus dos hijos antes de quitarse la vida

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Por:N+ Univision
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Video Identifican a padre y dos menores entre las 4 víctimas de tiroteo en North Hills

Una bebé de apenas seis días de nacida, su hermano de dos años y su padre fueron hallados muertos a tiros dentro de una vivienda en el vecindario de North Hills en Los Ángeles, California, en un caso que las autoridades investigan como un presunto asesinato-suicidio.

La tragedia ocurrió la noche del 27 de mayo, cuando agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) acudieron a una casa ubicada sobre Londelius Avenue tras recibir reportes de disparos poco antes de las 8:00 de la noche. Al ingresar al inmueble encontraron a cuatro personas sin vida con heridas de bala.

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Las autoridades identificaron a tres de las víctimas como Khajag Basmajian, de 31 años; Alec Basmajian, de 2 años, y Ella Basmajian, una recién nacida de apenas seis días de vida. La cuarta víctima es una mujer de unos 30 años cuya identidad no ha sido revelada públicamente.

De acuerdo con la evidencia preliminar recabada en la escena, los investigadores creen que l a mujer habría disparado contra su esposo y sus dos hijos antes de quitarse la vida.

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No obstante, las autoridades aclararon que las causas y circunstancias exactas de las muertes siguen bajo investigación y deberán ser confirmadas mediante las autopsias y los peritajes correspondientes.

El caso fue asignado a la División de Robos y Homicidios del LAPD debido a la gravedad de los hechos. La policía informó que no busca a ningún sospechoso adicional y que, hasta ahora, todo apunta a un incidente ocurrido dentro del núcleo familiar.

Video “Desvivió al ‘baby”: hallan a 4 muertos, 2 de ellos menores de edad, en casa de North Hills

¿Qué se sabe sobre el posible motivo del crimen?

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer un móvil oficial ni han informado sobre antecedentes que expliquen lo ocurrido. Detectives del LAPD continúan recopilando pruebas y entrevistando a personas cercanas a la familia para reconstruir las horas previas a la tragedia.

La conmoción en la comunidad ha sido particularmente fuerte debido a la edad de los hijos de la madre. Vecinos consultados por medios locales aseguraron que no habían observado señales evidentes de conflictos en la vivienda y describieron a la familia como reservada.

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Mientras avanza la investigación, familiares y residentes han colocado flores, globos y juguetes frente a la casa en memoria de los fallecidos.

Por ahora, las autoridades mantienen abierta la investigación y esperan los resultados forenses para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos y confirmar oficialmente la secuencia de las muertes.

Video Nuevos detalles del caso en North Hills: 4 muertos, incluido un bebé; LAPD investiga posible homicidio-suicidio
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