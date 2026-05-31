Noticias ¿Por qué Costco vende gasolina más barata? Esta es la estrategia detrás de sus bajos precios Aunque la venta de gasolina representa apenas alrededor del 10% de sus ingresos anuales, la compañía ha encontrado una fórmula que le permite atraer a más clientes

Video Costco lanza nuevo programa de fertilidad a nivel nacional, ¿en qué consiste?

El alza en el precio de la gasolina en Estados Unidos desde el inicio del conflicto entre Washington e Irán ha obligado a millones de conductores a buscar alternativas para ahorrar al momento de llenar el tanque.

Costco se ha convertido en una de las opciones más populares gracias a sus más de 700 gasolineras en Estados Unidos, donde suele ofrecer combustible a precios más bajos que muchas estaciones de servicio locales. Aunque la venta de gasolina representa apenas alrededor del 10% de sus ingresos anuales, la compañía ha encontrado una fórmula que le permite atraer a más clientes.

Video Costco retira un kit de comida preparada por riesgo sanitario, ¿cuál es?

¿A cuánto está el precio de la gasolina en Costco?

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos se ubica en 4.33 dólares por galón. Hace apenas un año, el combustible costaba alrededor de 3.15 dólares por galón, lo que refleja el fuerte incremento registrado en los últimos meses.

En el caso de Costco, el precio de la gasolina suele ser aproximadamente 30 centavos más barato por galón en comparación con otras gasolineras de la zona. Esto se debe a que la empresa trabaja con márgenes de ganancia muy reducidos, obteniendo apenas unos cuantos centavos por cada galón vendido.

Video Familias en EEUU recurren a tiendas baratas por inflación

¿Por qué Costco tiene la gasolina más barata?

La estrategia de Costco va más allá de vender combustible. La empresa obtiene gran parte de sus ganancias a través de las membresías, que representan cerca de dos tercios de sus beneficios.

Por esta razón, Costco puede permitirse reducir el precio de la gasolina para atraer más clientes a sus establecimientos. El combustible funciona como un incentivo para que los socios visiten las sucursales y realicen compras adicionales.

Video ¿Una caída en el precio del petróleo frenará la inflación rápidamente en EEUU?

Según la propia compañía, aproximadamente la mitad de las personas que cargan gasolina en Costco terminan entrando a una tienda Costco. De esta manera, la empresa recupera el dinero que deja de ganar en el combustible mediante la venta de alimentos, electrónicos, ropa y otros productos dentro de sus establecimientos.

En otras palabras, la gasolina barata es una herramienta para atraer consumidores y aumentar las ventas, una estrategia que ha cobrado mayor relevancia en medio del aumento de los precios del combustible en Estados Unidos.