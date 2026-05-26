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El clima que azota el país: una mujer fallecida, un hombre desaparecido y el milagro de un bebé rescatado

Las condiciones climáticas extremas provocaron múltiples emergencias en distintos estados del país con inundaciones, fuertes vientos y daños materiales que mantienen en alerta a las autoridades mientras continúan las labores de rescate y evaluación

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Por:N+ Univision
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Video Tormentas y tornados EEUU | Dos muertes y severos daños materiales al sur del país

Las intensas tormentas que azotan el sur de Estados Unidos han provocado una estela de destrucción en distintos estados del país. En Alabama, brigadas iniciaron labores para retirar árboles y despejar carreteras en los condados de Houston y Henry, tras el impacto de un poderoso tornado que dejó severos daños materiales.

Muertes trágicas en medio del fenómeno climático

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Entre los incidentes más lamentables, una mujer perdió la vida en un restaurante luego de que una sombrilla fuera arrancada por el viento y la golpeara con fuerza. El establecimiento, inaugurado apenas un día antes, expresó su pesar y solidaridad con los familiares de la víctima.

Otro caso fatal se registró cerca de Harrisburg, en Mississippi. Una mujer fue hallada muerta dentro de su vehículo, que quedó completamente sumergido por las inundaciones.

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Testigos intentaron rescatar a la conductora atrapada en su SUV, pero el vehículo terminó volcándose antes de lograr liberarla; autoridades de la ciudad de Petal indicaron que el nivel del agua alcanzó cerca de 12 pies durante el incidente. Cabe destacar que el Servicio Meteorológico Nacional ( NWS, por sus siglas en inglés) había emitido una alerta por inundaciones repentinas en la zona.

Más incidentes por vientos extremos

En Alabama, cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que un tornado golpeó una estación de televisión; en el video se observa cómo la estructura del edificio comienza a vibrar violentamente, mientras un panel de vidrio se rompe y es succionado por la fuerza del viento justo cuando un empleado intentaba salir.

Aunque varias viviendas cercanas resultaron afectadas por el fenómeno, no se reportaron personas lesionadas en esa área específica, pese a la intensidad del evento.

En Texas, un agente protagonizó una dramática acción de rescate al lanzarse a una carretera inundada para salvar a un bebé que permanecía atrapado dentro de un automóvil, según lo captado por su cámara corporal. Las fuertes ráfagas también provocaron situaciones peligrosas en Florida y Carolina del Sur, donde un castillo inflable fue arrastrado por el aire a través de un patio, evidenciando la magnitud de los vientos.

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En las afueras de Nashville, autoridades escolares enfrentan críticas tras decidir realizar una ceremonia de graduación en medio de una intensa lluvia. Padres y asistentes manifestaron su inconformidad y han solicitado que el evento se repita debido a las condiciones adversas.

Continúan labores de recuperación

Mientras persisten los efectos del mal tiempo, equipos de emergencia siguen trabajando en la limpieza, evaluación de daños y apoyo a las comunidades afectadas en varios estados del país.

Video Pronóstico del tiempo en EEUU hoy martes 26 de mayo Se prolongan tormentas e inundaciones al sur del país
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