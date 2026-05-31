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Alcalde de Newark decreta toque de queda tras los disturbios en Delaney Hall

Las protestas a las afueras del centro de detención de inmigrantes comenzaron a principios de este mes, después de que 300 personas detenidas en la instalación iniciaran una huelga de hambre para denunciar presuntas condiciones extremas

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Por:N+ Univision
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Video Protestas en centro de detención de ICE en Newark cumplen una semana ante denuncias de abusos

El alcalde de Newark, Nueva Jersey, Ras Baraka, decretó este domingo 31 de mayo un toque de queda tras una noche de disturbios entre manifestantes y agentes de ICE frente al centro de detención Delaney Hall.

A través de un comunicado, el edil informó que, con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de los residentes, se establecerá un “ toque de queda obligatorio” en un radio de media milla alrededor de Delaney Hall.

Video Tensión en centro de detención migratoria de Nueva Jersey deja arrestos y enfrentamientos

¿A qué hora será el toque de queda?

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De acuerdo con el comunicado, quedará prohibida la circulación todas las noches desde las 21:00 horas hasta las 6:00 de la mañana y la medida permanecerá vigente hasta nuevo aviso. La avenida donde se ubica el centro de detención estará cerrada y únicamente podrán transitar vehículos oficiales.

Cualquier persona que sea vista en la zona recibirá primero una advertencia para que abandone el lugar. En caso de no acatar la indicación, será retirada del área y podría enfrentar otras medidas legales, dependiendo de cada situación.

Video Policía estatal llega a zona de manifestaciones frente a Delaney Hall; se cumple una semana de protestas en Newark

¿Por qué hay disturbios entre ICE y los manifestantes?

Las protestas en Delaney Hall comenzaron a principios de este mes, después de que 300 migrantes detenidos en la instalación iniciaran una huelga de hambre para denunciar presuntas condiciones inhumanas y deficiencias en el centro.

La situación ha escalado en los últimos días. El viernes, las autoridades tuvieron que relevar a agentes de ICE que llevaban varios días enfrentándose con los manifestantes.

Asimismo, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, señaló este domingo que algunas personas con el rostro cubierto intentaron derribar una barricada destinada a las protestas. También aseguró que se lanzaron proyectiles y se incendiaron neumáticos.

“Estas acciones ponen en peligro tanto a los manifestantes pacíficos como a las fuerzas del orden”, afirmó Sherrill, quien llamó a mantener la calma para concentrarse en exigir “ mejores condiciones para los detenidos”.

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