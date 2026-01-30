protestas en Minneapolis Abren investigación federal por muerte de Alex Pretti: Involucran al FBI en el caso Autoridades federales atrajeron el caso del asesinato de Alex Pretti, en Minneapolis, Minnesota

Video Trump reacciona a video de Alex Pretti: Lo califica de "insurgente" y respalda a agentes de ICE

Autoridades de Estados Unidos abrieron una investigación federal por la muerte de Alex Pretti, ocurrida durante un operativo de agentes de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis. De acuerdo con el fiscal general adjunto Todd Blanche, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) inició una investigación por derechos civiles para esclarecer las circunstancias del tiroteo ocurrido el sábado pasado.

Blanche explicó que la pesquisa busca analizar todo lo que permita entender lo sucedido tanto el día del incidente como en los días y semanas previas. De acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press (AP), señaló que el proceso incluye la revisión de videos, entrevistas con testigos y el análisis de evidencia disponible, como ocurre en cualquier investigación federal encabezada por el DOJ y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

DOJ aclara criterios para investigar tiroteos

El fiscal general adjunto no detalló por qué el DOJ decidió abrir una investigación en el caso de Pretti, aunque subrayó que no todos los tiroteos en los que participan agentes del orden son investigados por la División de Derechos Civiles. Aclaró que deben existir hechos y circunstancias específicas que justifiquen una indagatoria federal.

Blanche contrastó este caso con otro ocurrido el 7 de enero en Minneapolis, en el que Renee Good murió tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), señalando que en ese caso no se consideró necesaria una investigación similar.

FBI encabezará investigación federal

El Departamento de Seguridad Nacional informó que el FBI asumirá el liderazgo de la investigación federal por la muerte de Alex Pretti. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó el cambio y señaló que su dependencia colaborará con el FBI proporcionando toda la información necesaria para esclarecer los hechos.

Noem afirmó que el objetivo es que la investigación llegue a su conclusión y que el público conozca la verdad de lo ocurrido, al tiempo que se garantice la protección de la población.

Videos contradicen versión inicial

En una entrevista reciente, Noem se distanció de declaraciones previas en las que aseguró que Pretti había mostrado un arma y se había acercado de forma agresiva a los agentes. Videos difundidos posteriormente contradicen esa versión, mostrando que Pretti solo tenía su teléfono móvil en la mano cuando fue sometido por los oficiales.

Aunque uno de los agentes retiró un arma de la parte trasera del pantalón de Pretti, los videos muestran que en ningún momento intentó alcanzarla, pese a contar con un permiso estatal para portar un arma oculta.