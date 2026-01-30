protestas en Minneapolis

Abren investigación federal por muerte de Alex Pretti: Involucran al FBI en el caso

Autoridades federales atrajeron el caso del asesinato de Alex Pretti, en Minneapolis, Minnesota

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Trump reacciona a video de Alex Pretti: Lo califica de "insurgente" y respalda a agentes de ICE

Autoridades de Estados Unidos abrieron una investigación federal por la muerte de Alex Pretti, ocurrida durante un operativo de agentes de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis. De acuerdo con el fiscal general adjunto Todd Blanche, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) inició una investigación por derechos civiles para esclarecer las circunstancias del tiroteo ocurrido el sábado pasado.

Blanche explicó que la pesquisa busca analizar todo lo que permita entender lo sucedido tanto el día del incidente como en los días y semanas previas. De acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press (AP), señaló que el proceso incluye la revisión de videos, entrevistas con testigos y el análisis de evidencia disponible, como ocurre en cualquier investigación federal encabezada por el DOJ y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

PUBLICIDAD

DOJ aclara criterios para investigar tiroteos

El fiscal general adjunto no detalló por qué el DOJ decidió abrir una investigación en el caso de Pretti, aunque subrayó que no todos los tiroteos en los que participan agentes del orden son investigados por la División de Derechos Civiles. Aclaró que deben existir hechos y circunstancias específicas que justifiquen una indagatoria federal.

Más sobre protestas en Minneapolis

¿Quiénes son los otros detenidos junto a Don Lemon? Estos son los perfiles de los arrestados
2 mins

¿Quiénes son los otros detenidos junto a Don Lemon? Estos son los perfiles de los arrestados

Estados Unidos
¿Qué recursos federales podrían verse afectados con el posible cierre del gobierno de Estados Unidos?
3 mins

¿Qué recursos federales podrían verse afectados con el posible cierre del gobierno de Estados Unidos?

Estados Unidos
Acusan de agresión a hombre que roció a la representante Ilhan Omar con sustancia en ayuntamiento de Minneapolis
1 mins

Acusan de agresión a hombre que roció a la representante Ilhan Omar con sustancia en ayuntamiento de Minneapolis

Estados Unidos
¿Qué demandan los demócratas en el Senado para aprobar fondos al Departamento de Seguridad Nacional? Te explicamos en 5 puntos
5 mins

¿Qué demandan los demócratas en el Senado para aprobar fondos al Departamento de Seguridad Nacional? Te explicamos en 5 puntos

Estados Unidos
Los abogados de la familia de Alex Pretti son los mismos que lograron la condena en el caso George Floyd
1 mins

Los abogados de la familia de Alex Pretti son los mismos que lograron la condena en el caso George Floyd

Estados Unidos
El gobierno federal se dirige a otro cierre parcial tras tiroteos en redadas en Minnesota
4 mins

El gobierno federal se dirige a otro cierre parcial tras tiroteos en redadas en Minnesota

Estados Unidos
Pam Bondi en Minneapolis: Anuncia arrestos de "alborotadores" por agredir a agentes federales
2 mins

Pam Bondi en Minneapolis: Anuncia arrestos de "alborotadores" por agredir a agentes federales

Estados Unidos
Hombre detenido por ataque a congresista de EEUU es un exconvicto partidario de Trump
1 mins

Hombre detenido por ataque a congresista de EEUU es un exconvicto partidario de Trump

Estados Unidos
¿Quién es Ilhan Omar, la congresista demócrata que fue rociada con sustancia desconocida en Minneapolis?
2 mins

¿Quién es Ilhan Omar, la congresista demócrata que fue rociada con sustancia desconocida en Minneapolis?

Estados Unidos
Hombre rocía sustancia contra congresista demócrata Ilhan Omar cuando pedía la abolición de ICE y la renuncia de Kristi Noem
1 mins

Hombre rocía sustancia contra congresista demócrata Ilhan Omar cuando pedía la abolición de ICE y la renuncia de Kristi Noem

Estados Unidos

Blanche contrastó este caso con otro ocurrido el 7 de enero en Minneapolis, en el que Renee Good murió tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), señalando que en ese caso no se consideró necesaria una investigación similar.

FBI encabezará investigación federal

El Departamento de Seguridad Nacional informó que el FBI asumirá el liderazgo de la investigación federal por la muerte de Alex Pretti. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó el cambio y señaló que su dependencia colaborará con el FBI proporcionando toda la información necesaria para esclarecer los hechos.

Noem afirmó que el objetivo es que la investigación llegue a su conclusión y que el público conozca la verdad de lo ocurrido, al tiempo que se garantice la protección de la población.

Videos contradicen versión inicial

En una entrevista reciente, Noem se distanció de declaraciones previas en las que aseguró que Pretti había mostrado un arma y se había acercado de forma agresiva a los agentes. Videos difundidos posteriormente contradicen esa versión, mostrando que Pretti solo tenía su teléfono móvil en la mano cuando fue sometido por los oficiales.

PUBLICIDAD

Aunque uno de los agentes retiró un arma de la parte trasera del pantalón de Pretti, los videos muestran que en ningún momento intentó alcanzarla, pese a contar con un permiso estatal para portar un arma oculta.

Video Tom Homan anunció plan para reducir agentes federales de ICE en Minnesota
Relacionados:
protestas en MinneapolisMinnesota (estado)Patrulla Fronteriza Operativos de ICENoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
YE Live in Mexico
Tráiler: Mochaorejas
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX