Minnesota (estado) Protesta en Minneapolis por la muerte de Renee Nicole Good deja decenas de arrestados Decenas de manifestantes fueron arrestados frente a un edificio federal en Minneapolis este sábado, al cumplirse el primer mes del aniversario de la muerte de Renee Good

Video El presidente Trump defiende operativos federales pero admite que se requiere un "toque más suave"

Decenas de manifestantes fueron arrestados el sábado frente a un edificio federal en Minneapolis, disolviendo una protesta que conmemoraba el primer mes desde la muerte de Renee Nicole Good, una mujer de Minnesota. a manos de un agente de inmigración.

Good falleció el 7 de enero cuando huía en su auto de unos agentes de inmigración en un barrio de Minneapolis. Su muerte y la de otro residente de Minneapolis, Alex Pretti, pocas semanas después, han avivado la indignación en todo el país por la dura política de inmigración del presidente Donald Trump.

PUBLICIDAD

Decenas de manifestantes se reunieron frente al edificio federal Bishop Henry Whipple alrededor del mediodía y lanzaron botellas y juguetes sexuales a una fila de policías que custodiaban el edificio. La oficina del sheriff del condado de Hennepin dijo que las detenciones comenzaron después de que la multitud empezara a lanzar trozos de hielo y se produjeran daños materiales.

Un agente recibió un golpe en la cabeza y se rompió el parabrisas de un vehículo policial, según informó la oficina del sheriff en su página de Facebook.

La policía declaró ilegal la concentración y ordenó a los manifestantes que se marcharan. Muchos obedecieron, según informó el Star Tribune, pero u nos 100 permanecieron en un enfrentamiento con los agentes y la policía estatal.

La oficina del sheriff informó posteriormente a la cadena de televisión KSTP que se habían realizado al menos 42 detenciones. Nadie de la oficina del sheriff respondió a los correos electrónicos, mensajes de voz y mensajes de texto de Associated Press el sábado por la tarde.

Mientras tanto, el sábado, cientos de personas se reunieron en un campo cubierto de nieve en un parque de Minneapolis para honrar a Good y Pretti. Los organizadores del evento se hicieron eco de las recientes críticas a la campaña de represión de la inmigración en Minnesota, calificándola de ocupación federal.

Un líder espiritual lakota, el jefe Arvol Looking Horse, dirigió una ceremonia frente a una multitud llena de personas que portaban pancartas y banderas estadounidenses. Otros compartieron música y poesía para honrar a las dos personas que se han convertido en figuras centrales del polarizado debate sobre la inmigración en las últimas semanas.

PUBLICIDAD

La muerte de Good

La esposa de Good, Becca Good, emitió un comunicado el sábado en el que afirmaba que la campaña de inmigración está perjudicando a personas de Minneapolis y que nadie conoce sus nombres.

"Conocen el nombre de mi esposa y conocen el nombre de Alex, pero hay muchas otras personas en esta ciudad que están siendo perjudicadas y que ustedes no conocen; sus familias están sufriendo igual que la mía, aunque no se parezcan a la mía", dijo Becca Good en el comunicado.

"Son vecinos, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de clase. Y también debemos saber sus nombres. Porque esto no le debería pasar a nadie".

Un agente federal de inmigración disparó y mató a Good, una mujer de 37 años y madre de tres hijos, en su auto en Minneapolis el 7 de enero. Tres agentes rodearon su SUV Honda Pilot en una calle nevada a pocas cuadras de la casa de Good. Un video grabado por un transeúnte muestra a un agente acercándose al SUV detenido en medio de la vía, exigiendo al conductor que abra la puerta y agarrando la manija.

El vehículo comenzó a avanzar y otro agente del ICE que se encontraba frente a él sacó su arma y disparó inmediatamente a quemarropa, saltando hacia atrás cuando el vehículo se movió hacia él. La administración Trump calificó a Good de terrorista que intentó atropellar a un agente con su vehículo. Las autoridades estatales y locales han rechazado esa caracterización.

Pretti murió el 24 de enero durante un forcejeo con agentes de inmigración en la calle. Un video grabado por un transeúnte muestra cómo media docena de agentes derribaron a Pretti. Uno de ellos vio el arma de Pretti, para la que tenía licencia, y gritó: "Tiene un arma". A continuación, dos agentes abrieron fuego.

PUBLICIDAD