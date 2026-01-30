Operativos de ICE

¿Quiénes son los otros detenidos junto a Don Lemon? Estos son los perfiles de los arrestados

Pam Bondi confirmó en redes sociales el arresto de Lemon y otras tres personas que estuvieron presentes durante la protesta en la Iglesia Cities

Luego de la detención del periodista Don Lemon después de que ingresara a una iglesia en Minnesota y grabara a manifestantes que interrumpieron un servicio, se reveló que hay otras personas que también fueron arrestadas.

Los detalles fueron revelados por la secretaria de Justicia Pam Bondi quien confirmó en redes sociales el arresto de Lemon y otras tres personas que estuvieron presentes durante la protesta en la Iglesia Cities en St. Paul, donde un funcionario local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas es pastor.

"Bajo mi dirección, esta mañana temprano, agentes federales arrestaron a Don Lemon, Trahern Jeen Crews, Georgia Fort y Jamael Lydell Lundy, en relación con el ataque coordinado a la Iglesia Cities en St. Paul, Minnesota", escribió Bondi.

¿Quiénes son las personas detenidas junto a Don Lemon?

Las personas detenidas junto a Lemon, son:

  • Trahern Jeen Crews un Demócrata que se postuló para las elecciones a la Cámara de Representantes de Minnesota para representar al Distrito 66B. Crews perdió en las primarias demócratas el 14 de agosto de 2018.
  • Georgia Fort también es una periodista galardonada, líder de los medios de comunicación y archivista cultural.
  • Jamael Lydell Lundy es coordinador de Asuntos Intergubernamentales en la Fiscalía del condado de Hennepin y está contendiendo como candidato demócrata a un escaño en la legislatura estatal de Minnesota.

El Departamento de Justicia inició una investigación de derechos civiles después de que un grupo de manifestantes interrumpiera los servicios de la Iglesia Cities mientras coreaba " ICE fuera" y "Justicia para Renee Good", en referencia a la madre de tres hijos de 37 años que fue asesinada a tiros por un agente de ICE en Minneapolis.

La Iglesia Cities pertenece a la Convención Bautista del Sur y uno de sus pastores es David Easterwood, quien dirige una oficina de campo de ICE.

PUBLICIDAD


