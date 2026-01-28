Kristi Noem Ilhan Omar dice que destituir a Kristi Noem es lo mínimo indispensable y vuelve a pedir abolir el ICE Ilhan Omar pidió la destitución de Kristi Noem y la abolición del ICE, al considerar que es “lo mínimo indispensable” tras las redadas migratorias en Minneapolis y después de que fuera atacada con un líquido.

Video Atacan a la congresista Ilhan Omar con una sustancia desconocida durante conferencia en Minneapolis

La congresista demócrata Ilham Omar pidió la destitución de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, pues dijo que es “lo mínimo indispensable” ante las redadas migratorias en Minneapolis que han causado la muerte de dos civiles estadounidenses.

En conferencia, la legisladora también exigió la abolición del ICE, cuyos agentes están implicados en los tiroteos en que murieron Renée Good y Alex Pretti, durante protestas contra los operativos antiinmigrantes.

“Votar en contra del proyecto de ley de financiación del DHS es lo mínimo indispensable. Respaldar la resolución para destituir a Kristi Noem es lo mínimo indispensable.

Hacer que los agentes del ICE que infringen la ley rindan cuentas ante la ley es lo mínimo indispensable. Debemos abolir el ICE”, dijo Omar.

Las declaraciones de Omar fueron un día después de que un sujeto la agrediera con una sustancia desconocida. Al respecto, pareció referirse al tema al subrayar que la retórica del presidente Donald Trump incentiva a extremistas de derecha para “aterrizar” a la comunidad.

“La ocupación federal no solo está perjudicando a las empresas, sino que la retórica reprensible del presidente ha permitido que estafadores de derecha aparezcan aquí para aterrorizar a nuestra comunidad”, agregó.

Ayanna Pressley, congresista demócrata por Massachusetts, presente en la misma conferencia con Omar, fue más exigente y planteó que Noem sea sometida a juicio político.

"Es una mezcla peligrosa de autoridad, intolerancia e incompetencia, y debe ser sometida a un juicio político", declaró.

Ilham Omar afirmó que los ataques en su contra por parte de Trump no han funcionado “y no funcionarán”, pues indicó que no dejará su cargo.

Tras el ataque de ayer, aseveró que el miedo y la intimidación no funcionan con ella.

Ilhan Omar fue rociada con un líquido en una jeringa, mientras estaba en una asamblea pública en Minneapolis, y el personal de seguridad detuvo al agresor.

¿Se puede desmantelar el ICE?

En términos legales, solo el Congreso puede disolver la agencia mediante la reasignación de fondos y responsabilidades a otras instancias que reestructuren los controles migratorios en el paraguas de l Departamento de Seguridad Nacional.

Precisamente en 2003, se disolvió y reorganizó el Servicio de Inmigración y Naturalización. Pero la medida de desmantelar el ICE requiere de una presión pública y voluntad política.