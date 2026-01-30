Minnesota (estado)

Cancelan los shows del comediante Ben Bankas en Minnesota tras burlarse de la muerte de Renee Good

Una serie de shows del comediante Ben Bankas que tendrían lugar en un club del centro de St. Paul, en Minnesota este fin de semana, fueron cancelados. Te contamos cuál fue la razón de que se suspendieran.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Video Tom Homan anunció plan para reducir agentes federales de ICE en Minnesota

Los shows del comediante Ben Bankas en Minnesota, previstos para este fin de semana, fueron cancelados porque hace un par de semanas en una de sus presentaciones se burló de la muerte de Renee Nicole Good, fallecida por disparos de un agente federal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, durante una redada migratoria en Minneapolis, el 7 de enero pasado.

En un video divulgado en sus redes sociales, durante otra presentación, expresó sorpresa por la cancelación de sus shows.

Acabo de enterarme de que mis shows fueron cancelados en Minnesota. Debían ser el viernes, sábado y domingo. Seis presentaciones con boletos agotados. Y los cancelaron porque... honestamente no sé por qué


" Minneapolis/St. Paul. Estaba emocionado por ofrecerles seis presentaciones con entradas agotadas... Estamos trabajando en nuevas fechas y recintos para la maravillosa gente de Minnesota..." indicaba el mensaje en el perfil de Bankas.

  • Los espectáculos estaban pautados para el Lauch Camp Comedy Club, un local en el centro de St. Paul.

¿Qué fue lo que dijo Ben Bankas sobre la muerte de Renee Good?

En un video de una de sus presentaciones, publicado el 13 de enero en sus redes sociales, Bankas se refiere a la muerte de Good pidiendo "un minuto de silencio por Renee Good", lo que desata las risas y aplausos del público.

Poco después, dijo:

Su apellido era 'Good' [bueno en inglés]. Fue lo que dije después de que le dispararon en la cara


También dijo que aunque no es liberal, y no celebra la muerte de personas... remató su frase: "no la odiaba, no la conocía. Pero ahora que la conozco, la odiaba", dijo con sorna.

Es la Charlie Kirk de la izquierda. Tendrán unas camisetas que digan 'soy Renee Good. Soy una tonta lesbiana retardada'. Compren sus camisetas ahora mismo en benbankas.com


Y se refirió al video sobre los disparos que mataron a Good.

Si ven el video, debió haber recibido los disparos 10 minutos antes (...) le dieron el beneficio de la duda al principio

También hizo mofa de la detención del pequeño Liam

En otro video, publicado el 27 de enero en las redes sociales de Bankas, el comediante se refiere a la detención del niño Liam Conejo Ramos, de 5 años de edad, por parte de ICE.

"Según la izquierda, ICE arrestó a un niño de cinco años hoy. Si así fue como ocurrió, yo estoy de acuerdo con ello", dijo Bankas.

Minnesota (estado)Renee Nicole Goodprotestas en Minneapolis

