Minnesota (estado) Alex Pretti: dos agentes federales dispararon durante el tiroteo que mató al enfermero en Minnesota Dos agentes federales dispararon durante el enfrentamiento que acabó con la vida de Alex Pretti en Minneapolis, según informó al Congreso un funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza, en una notificación obtenida por The Associated Press.

Dos agentes federales dispararon durante el enfrentamiento que acabó con la vida del enfermero de cuidados intensivos Alex Pretti en Minneapolis el pasado sábado, según informó un funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza al Congreso en una notificación enviada el martes.

La notificación indicaba que un agente de la Patrulla Fronteriza disparó su pistola Glock y un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) disparó la suya, según una notificación al Congreso obtenida por The Associated Press.

Los investigadores de la Oficina de Responsabilidad Profesional de la CBP llevaron a cabo el análisis basándose en la revisión de las imágenes de las cámaras corporales y la documentación de la agencia, según la notificación. La agencia está obligada a informar al Congreso sobre las muertes bajo custodia y otras muertes relacionadas con sus agentes y oficiales.

Un funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza dijo en la notificación que los oficiales intentaron detener a Pretti y él se resistió, lo que provocó un forcejeo. Durante el forcejeo, un agente de la Patrulla Fronteriza gritó "¡Tiene un arma!" varias veces, dijo el funcionario.