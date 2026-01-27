Minnesota (estado)

Alex Pretti: dos agentes federales dispararon durante el tiroteo que mató al enfermero en Minnesota

Dos agentes federales dispararon durante el enfrentamiento que acabó con la vida de Alex Pretti en Minneapolis, según informó al Congreso un funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza, en una notificación obtenida por The Associated Press.

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Tom Homan en Minnesota habla con Tim Walz, mientras los habitantes insisten en retirar al ICE de las calles

Dos agentes federales dispararon durante el enfrentamiento que acabó con la vida del enfermero de cuidados intensivos Alex Pretti en Minneapolis el pasado sábado, según informó un funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza al Congreso en una notificación enviada el martes.

Más sobre Minnesota (estado)

¿Qué dijo Megyn Kelly sobre Alex Pretti, el enfermero muerto a manos de agente de ICE en Minnesota?
2 mins

¿Qué dijo Megyn Kelly sobre Alex Pretti, el enfermero muerto a manos de agente de ICE en Minnesota?

Estados Unidos
Trump habla sobre la muerte de Alex Pretti durante protesta en Minneapolis: Esto dijo el presidente
1 mins

Trump habla sobre la muerte de Alex Pretti durante protesta en Minneapolis: Esto dijo el presidente

Estados Unidos
¿Quién es Gregory Bovino, figura importante ante la política antiinmigrante de Donald Trump?
2 mins

¿Quién es Gregory Bovino, figura importante ante la política antiinmigrante de Donald Trump?

Estados Unidos
Manifestantes anti-ICE se enfrentan a policías en Maple Grove, Minnesota, durante protesta por muerte de Alex Pretti
1 mins

Manifestantes anti-ICE se enfrentan a policías en Maple Grove, Minnesota, durante protesta por muerte de Alex Pretti

Estados Unidos
Fiscal general de Minnesota tacha de "locura" la versión del gobierno Trump sobre la muerte de Pretti; los padres denuncian "mentiras repugnantes"
4 mins

Fiscal general de Minnesota tacha de "locura" la versión del gobierno Trump sobre la muerte de Pretti; los padres denuncian "mentiras repugnantes"

Estados Unidos
Trump pide a Tim Walz la entrega inmediata de inmigrantes con antecedentes penales en Minnesota
2 mins

Trump pide a Tim Walz la entrega inmediata de inmigrantes con antecedentes penales en Minnesota

Estados Unidos
Trump acusa encubrimiento criminal y fraude masivo en Minnesota ante marchas por muerte de Alex Pretti
1 mins

Trump acusa encubrimiento criminal y fraude masivo en Minnesota ante marchas por muerte de Alex Pretti

Estados Unidos
La Casa Blanca altera la foto de una mujer arrestada por protestar en iglesia de Minnesota y le agrega lágrimas
2 mins

La Casa Blanca altera la foto de una mujer arrestada por protestar en iglesia de Minnesota y le agrega lágrimas

Estados Unidos
Arrestan a dos activistas por protesta contra el ICE en Iglesia Cities en St. Paul, Minnesota
1 mins

Arrestan a dos activistas por protesta contra el ICE en Iglesia Cities en St. Paul, Minnesota

Estados Unidos
Operativo de ICE en Minnesota: Detienen a guatemalteco y lo acusan de estos delitos
2 mins

Operativo de ICE en Minnesota: Detienen a guatemalteco y lo acusan de estos delitos

Estados Unidos

La notificación indicaba que un agente de la Patrulla Fronteriza disparó su pistola Glock y un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) disparó la suya, según una notificación al Congreso obtenida por The Associated Press.

PUBLICIDAD

Los investigadores de la Oficina de Responsabilidad Profesional de la CBP llevaron a cabo el análisis basándose en la revisión de las imágenes de las cámaras corporales y la documentación de la agencia, según la notificación. La agencia está obligada a informar al Congreso sobre las muertes bajo custodia y otras muertes relacionadas con sus agentes y oficiales.

Un funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza dijo en la notificación que los oficiales intentaron detener a Pretti y él se resistió, lo que provocó un forcejeo. Durante el forcejeo, un agente de la Patrulla Fronteriza gritó "¡Tiene un arma!" varias veces, dijo el funcionario.

Mas información en breve

Relacionados:
Minnesota (estado)protestas en MinneapolisPatrulla Fronteriza Departamento de Seguridad NacionalTiroteos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
YE Live in Mexico
Par de ideotas
Gratis
Tráiler: Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX