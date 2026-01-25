Protestas Muerte de Alex Pretti: videos del momento parecen contradecir versión oficial del gobierno de Trump La administración de Trump asegura que los disparos se realizaron de manera “defensiva” cuando Pretti se “acercó” a los agentes con un arma. Sin embargo, las imágenes muestran otra cosa.

Video Revelan videos del forcejeo mortal entre agentes y manifestante en Minneapolis, Minnesota

Videos difundidos muestran el tiroteo mortal contra un manifestante en Minneapolis a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza, un caso que ha sido ampliamente denunciado como un uso excesivo de la fuerza por parte de agentes federales sin la preparación adecuada. La administración sostiene que se trató de un hombre armado que provocó la violencia.

Sin embargo, el análisis de varios videos grabados por testigos muestra a un agente de la Patrulla Fronteriza disparando y matando a Alex Pretti, un enfermero de 37 años, tras un forcejeo de aproximadamente 30 segundos ocurrido alrededor de las 9:00 am del sábado. Las imágenes parecen contradecir la versión ofrecida por la administración Trump, que afirma que los disparos se realizaron de manera “defensiva” cuando Pretti se “acercó” a los agentes con un arma.

En los videos, Pretti aparece sosteniendo únicamente un teléfono móvil. Ninguna de las grabaciones muestra que tuviera un arma visible. Durante el forcejeo, los agentes descubrieron que llevaba una pistola semiautomática de 9 mm y fue entonces cuando abrieron fuego. Pretti tenía licencia para portar un arma oculta.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró que Pretti atacó a los agentes, mientras que el comandante de Aduanas y Protección Fronteriza, Gregory Bovino, aseguró que Pretti intentaba causar “el máximo daño y una masacre contra las fuerzas del orden”. En publicaciones en X, el subjefe de gabinete del presidente Donald Trump, Stephen Miller, calificó a Pretti como “un aspirante a asesino”.

Se trata del segundo tiroteo mortal en Minneapolis este mes protagonizado por autoridades federales de inmigración. El primero ocurrió el 7 de enero y tuvo como víctima a Renee Good. También fue grabado en video y generó una división similar entre líderes políticos.

¿Qué muestran los videos?

El tiroteo ocurrió mientras los agentes perseguían a un hombre que supuestamente se encontraba ilegalmente en el país y era buscado por un caso de violencia doméstica, según Bovino. Manifestantes suelen intentar interrumpir este tipo de operativos, utilizando silbatos de tono agudo, bocinazos y gritos contra los agentes.

Entre ellos estaba Pretti. En un momento, en un video obtenido por AP, Pretti aparece de pie en la calle, sosteniendo su teléfono. Está cara a cara con un agente que viste un chaleco táctico, quien coloca su mano sobre Pretti y lo empuja hacia la acera. Pretti habla con el agente, aunque no queda claro qué le está diciendo.

Las imágenes muestran a manifestantes entrando y saliendo de la calle mientras los agentes intentan mantenerlos a distancia. Uno de los manifestantes es esposado. Algunos agentes portan sprays de pimienta.

Pretti vuelve a aparecer cuando el video muestra a un agente con equipo táctico empujando a otra manifestante. La persona, que viste una falda sobre medias negras y sostiene una botella de agua, extiende la mano hacia Pretti.

El mismo agente empuja a Pretti en el pecho, provocando que tanto él como la otra manifestante retrocedan tambaleándose.

Otro video muestra a Pretti acercándose a otro manifestante, quien cae al suelo tras ser empujado por el mismo agente. Pretti se coloca entre el manifestante y el agente, extendiendo los brazos hacia este último.

El agente utiliza gas pimienta y Pretti levanta la mano y gira el rostro. El agente le agarra la mano para llevarla hacia su espalda, vuelve a usar el aerosol y luego empuja a Pretti.

Segundos después, al menos media docena de agentes federales rodean a Pretti, lo derriban al suelo y lo golpean varias veces. Varios agentes intentan colocarle los brazos detrás de la espalda mientras él se resiste.

Los videos muestran a un agente que se encuentra inclinado sobre el forcejeo con la mano derecha apoyada en la espalda de Pretti, alejándose del grupo con lo que parece ser un arma en la mano derecha, justo antes de que se escuche el primer disparo.

Alguien grita “arma, arma”. No está claro si la advertencia se refiere al arma que las autoridades dicen que Pretti llevaba consigo.

Luego se escucha el primer disparo.

Las grabaciones no permiten identificar con claridad quién efectuó el primer disparo. En uno de los videos, segundos antes, un agente alcanza su cinturón y parece desenfundar su arma. Ese mismo agente aparece luego con el arma apuntando a la espalda de Pretti mientras se escuchan tres disparos más. Pretti cae al suelo. Las imágenes muestran a los agentes retrocediendo, algunos con las armas desenfundadas. Se escuchan más disparos.

En uno de los clips, se oye a un hombre decir: “¿Dónde está el arma?”, mientras Pretti yace inmóvil en el suelo.

Qué dice el gobierno

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que Pretti fue baleado después de que se “acercara” a los agentes de la Patrulla Fronteriza con un arma. Las autoridades no especificaron si Pretti la mostró o la mantuvo oculta.

En un comunicado, la agencia señaló que los agentes dispararon “de manera defensiva” después de que Pretti “se resistiera violentamente” a los intentos de desarmarlo.

Trump también intervino en redes sociales, atacando al gobernador Tim Walz y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey. El presidente compartió imágenes del arma que, según las autoridades migratorias, fue recuperada de Pretti, y escribió: “¿Qué es todo esto? ¿Dónde estaba la Policía local? ¿Por qué no se les permitió proteger a los agentes de ICE?”

Qué dicen las autoridades estatales y locales

El gobernador Tim Walz expresó su rechazo a esa caracterización del gobierno federal.

“He visto los videos, desde varios ángulos, y es repugnante”, afirmó.

Por su parte, Frey dijo haber visto uno de los videos y afirmó que observó a “más de seis agentes enmascarados golpeando a uno de nuestros vecinos y disparándole hasta matarlo”. Frey ha señalado que Minneapolis y St. Paul están siendo “invadidas” por la mayor ofensiva migratoria de la administración, denominada 'Operación Metro Surge'.

Qué dice la familia de la víctima

Los padres de Alex Pretti, en una declaración posterior, denunciaron lo que calificaron como “mentiras repugnantes” de la administración Trump.

“Alex claramente no estaba sosteniendo un arma cuando fue atacado por los matones asesinos y cobardes del ICE de Trump”, señalaron.

“Tenía su teléfono en la mano derecha y la mano izquierda vacía levantada por encima de la cabeza mientras intentaba proteger a la mujer que ICE acababa de empujar al suelo, todo ello mientras era rociado con gas pimienta”.

Con información de AP y AFP.