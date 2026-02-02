Ice Forense determina la muerte de Alex Pretti como homicidio La investigación precisa que esto no define la muerte del enfermero de 37 años automáticamente como un acto delictivo bajo términos judiciales.

Video Caso Alex Pretti: Forense califica como homicidio la muerte del enfermero

La muerte de Alex Pretti, un enfermero de 37 años, fue un homicidio causado por múltiples heridas de bala, determinó la oficina forense del condado de Hennepin.

Aunque la calificación legal de "homicidio" confirma que el fallecimiento fue provocado por otra persona, la investigación precisa que esto no define automáticamente un acto delictivo bajo términos judiciales.

Video Departamento de Justicia investiga derechos civiles en relación con la muerte de Alex Pretti



El caso da un giro tras conocerse estos resultados, mientras las autoridades continúan con la investigación de los hechos.

PUBLICIDAD

Por el momento dos agentes se encuentran bajo licencia temporal por la muerte de Pretti, quien perdió la vida durante las protestas contra agentes del ICE en Minneapolis.

Identifican a los agentes que presuntamente dispararon contra Pretti

Según registros reportados por ProPublica, los uniformados que presuntamente participaron en el tiroteo mortal son el agente de la Patrulla Fronteriza, Jesús Ochoa, de 43 años, y el oficial de Aduanas y Protección Fronteriza, Raymundo Gutiérrez, de 35.

Ambos formaban parte de la operación denominada Operacion Metro Surge, una serie de redadas de inmigración lanzadas desde diciembre pasado que desplegaron a decenas de agente en la ciudad Minneapolis, donde dos estadounidenses fueron asesinados a manos de fuerzas federales, uno de ellos Pretti.