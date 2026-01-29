politica ¿Qué recursos federales podrían verse afectados con el posible cierre del gobierno de Estados Unidos? El posible cierre parcial del gobierno federal a partir de este sábado se acerca mientras el Senado rechazó este jueves el paquete legislativo que permitiría las asignaciones presupuestarias. Las áreas del gobierno que podrían resultar afectadas por la falta de financiamiento asigando por el Congreso incluyen a al menos ocho departamentos de la rama ejecutiva.





Video ¿Se acerca otro cierre del Gobierno de EEUU? Corre el reloj y las negociaciones en Washington D.C.

Al menos ocho departamentos del poder Ejecutivo del gobierno federal podrían resultar afectados si se materializa el cierre parcial del gobierno, si demócratas y republicanos no llegan a un acuerdo para aprobar un paquete legislativo que garantice el financiamiento presupuestario para el funcionamiento de estas agencias.

Este jueves los demócratas en el Senado —con el apoyo de un puñado de republicanos— votaron en contra de la iniciativa parlamentaria H.R. 7148, aprobada por la Cámara de Representantes, que engloba seis propuestas de ley que proporcionan fondos para el funcionamiento de más del 75% del gobierno federal.

El paquete legislativo contempla asignaciones para el Departamento de Defensa, de Trabajo, de Salud, de Educación, de Seguridad Nacional, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, y el Departamento del Tesoro.

El enfrentamiento amenaza con sumir al país en otro cierre apenas dos meses después de que los demócratas bloquearan un proyecto de ley de gastos por la expiración de los subsidios federales para la atención médica, una disputa que cerró el gobierno durante 43 días, ya que los republicanos se negaron a negociar.

Ese cierre terminó cuando un pequeño grupo de demócratas moderados se separó para llegar a un acuerdo con los republicanos, pero los demócratas están más unidos esta vez tras los fatales tiroteos de Alex Pretti y Renee Good por parte de agentes federales.

En aquel episodio entre octubre y noviembre de 2025, miles de empleados federales estuvieron ausentes de sus puestos o trabajando sin cobrar, lo que generó fuertes impactos en áreas como la seguridad en el transporte aéreo, a cargo de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, adscrita a Seguridad Nacional), o el control del tráfico aéreo, un sector que ya enfrenta déficits de personal.

La falta de personal provocó que el gobierno de Trump ordenara una dura reducción de 10% en el tráfico aéreo en 40 aeropuertos principales del país, causando la cancelación de miles de vuelos.

Muchos trabajadores federales, dependientes de sus salarios para pagar gastos y cubrir el presupuesto familiar, incluso recibieron donaciones de alimentos como ayuda en su maltrecha situación.

Si la financiación caduca, cientos de miles de empleados públicos podrían ser enviados a casa u obligados a trabajar sin paga.



Una nueva medición política de fuerza

El presidente Trump culpó a los demócratas del cierre en 2025. Ahora, en 2026, dijo este jueves que su administración está "trabajando" en negociaciones con los demócratas, aunque sin especificar detalles.

No queremos un cierre El presidente de Estados Unidos, Donald Trump



El rechazo demócrata está originado en su demanda a la administración Trump de que modifique la actuación de los agentes federales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) —sobre todo los del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE— y se les impongan medidas de control en las redadas contra inmigrantes.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo antes de la votación que "lo que está haciendo ICE... es una violencia sancionada por el Estado y debe cesar. Y el Congreso tiene la autoridad —y la obligación moral— de actuar" .

Y entre los republicanos que se apartaron de la disciplina partidista, e l senador Rand Paul (Kentucky) criticó que a ICE se le esté entregando un "cheque en blanco" sin rendición de cuentas.

"El presupuesto anual de ICE es de 10,000 millones de dólares, y el Congreso ya ha añadido 75,000 millones de dólares en cuatro años, lo que deja 20,000 millones sin gastar este año", explicó.

Estas posiciones pueden causar amplios efectos en distintas áreas del gobierno, que estaría en un cierre parcial desde este mismo sábado.

Negociaciones para separar el bloque de leyes

Schumer ha presionado a los republicanos y a la Casa Blanca para que eliminen la financiación de Seguridad Nacional del resto del proyecto de ley.

En el acuerdo que se está debatiendo, Seguridad Nacional seguiría recibiendo financiación, pero solo durante un breve periodo de tiempo para permitir las negociaciones sobre las demandas de los demócratas. Otras agencias incluidas en el proyecto de ley recibirían financiación hasta finales de septiembre.