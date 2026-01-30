protestas en Minneapolis

Temperaturas congelantes no frenan a miles de personas que protestan hoy en Minneapolis y gritan "fuera ICE"

Este viernes se lleva a cabo una marcha multitudinaria en la ciudad de Minneapolis, contra las redadas de ICE y de agentes federales. Es el segundo día del “National Day of Action” que se replica en otras ciudades del país.

Pese a las bajas temperaturas, miles de personas se manifiestan este viernes, 30 de enero 2026, en Minneapolis. La gente ha salido a las calles para protestar en contra de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que ha derivado en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses: Renee Good y Alex Pretti, con tan solo pocos días de diferencia entre una tragedia y la otra.

  • Es el segundo día de la National Day of Action, donde las personas piden que ICE salga del estado.
Video Cierre Nacional: Protesta contra ICE en Los Ángeles reúne a miles de jovenes

“No work, no school, no shopping”

Esto es parte de las protestas que se realizan en el país por la convocatoria a un paro nacional en Estados Unidos, en respuesta a las medidas de control migratorio aplicadas por el Gobierno de Donald Trump, que han provocado la muerte de Pretti, un enfermero de 37 años, y Renee, una madre de tres hijos en Minneapolis.

Las marchas de hoy forman parte del “National Day of Action”, “no work, no school, no shopping” y “ICE Out”.

  • En First Avenue en Minneapolis se realizará un concierto benéfico este día para las familias de Renee Good y Alex Pretti.

Los alumnos tienen miedo, de acuerdo con Fox News, el presidente de la Junta Escolar de Minneapolis, Collin Beachy, indicó que ante la presencia de ICE en el estado, miles de estudiantes están tomando clases en línea por miedo.

En tanto, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, publicó en su cuenta de X, que seguirán presionando para que salgan las fuerzas de ICE.

La opinión pública nos apoya. Presionaremos a esta Administración hasta que veamos investigaciones imparciales, la salida de las fuerzas federales y el fin de esta campaña de represalias.

Se prevé que mañana esta marcha y paro nacional se realice en Free DC, en Washington.

