Minnesota (estado) Pam Bondi anuncia dos detenciones más por la protesta de la iglesia de St. Paul Así, se eleva a nueve el número de personas arrestadas por esos hechos ocurridos durante el servicio religioso.



Video Protestas contra operativos migratorios de ICE se intensifican en Arizona

Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, anunció este lunes 2 de febrero de 2026, dos detenciones más tras una protesta en una iglesia de Minnesota contra las redadas migratorias, lo que eleva a nueve el número de personas arrestadas por esos hechos.

Los nueve fueron nombrados en una acusación formal del gran jurado que se hizo pública el viernes. Entre los detenidos están los periodistas independientes Don Lemon y Georgia Fort quienes se encontraban entre las cuatro personas arrestadas el 30 de enero. Otras tres personas fueron detenidas a principios de semana, entre ellas la destacada activista local Nekima Levy Armstrong.

Un gran jurado de Minnesota acusó a los nueve de conspiración y de interferir en los derechos de la Primera Enmienda de los fieles durante la protesta del 18 de enero en la iglesia Cities Church de St. Paul, donde un pastor de la iglesia es también funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) de Estados Unidos.

La protesta generó críticas por parte de la administración del presidente Donald Trump.