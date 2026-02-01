CBP

Identifican a agentes federales que dispararon contra Alex Pretti en Minneapolis

Registros gubernamentales han identificado a los dos agentes federales de inmigración que dispararon contra el manifestante de Minneapolis, Alex Pretti, el pasado sábado 24 de enero.

N+ Univision y Agencias picture
Por:N+ Univision y Agencias
add
Síguenos en Google
Video Departamento de Justicia investiga derechos civiles en relación con la muerte de Alex Pretti

Registros gubernamentales han identificado a los dos agentes federales de inmigración que dispararon contra el manifestante de Minneapolis, Alex Pretti, el pasado sábado 24 de enero.

¿Quiénes son los agentes que dispararon a Alex Pretti?

PUBLICIDAD

De acuerdo con registros reportados por ProPublica, se trata del agente de la Patrulla Fronteriza, Jesús Ochoa, de 43 años, y el oficial de Aduanas y Protección Fronteriza, Raymundo Gutiérrez, de 35.

Ambos formaban parte de la operación denominada Operation Metro Surge, una serie de redadas de inmigración lanzadas desde diciembre pasado que desplegaron a decenas de agentes armados y encapuchados en la ciudad Minneapolis, donde dos estadounidenses fueron asesinados a manos de agentes federales.

Notas Relacionadas

Trump limita intervención de agentes federales del DHS en protestas de ciudades demócratas

Trump limita intervención de agentes federales del DHS en protestas de ciudades demócratas

Estados Unidos
2 min

Más sobre CBP

Jefes migratorios y de protección fronteriza comparecerán en el Senado el 12 de febrero, tras actuar de ICE
1 mins

Jefes migratorios y de protección fronteriza comparecerán en el Senado el 12 de febrero, tras actuar de ICE

Estados Unidos
Rand Paul pide que jefes de ICE, CBP y USCIS testifiquen ante el Comité de Seguridad Nacional del Congreso
2 mins

Rand Paul pide que jefes de ICE, CBP y USCIS testifiquen ante el Comité de Seguridad Nacional del Congreso

Estados Unidos
Agente de CBP dispara a inmigrante salvadoreño durante redada hoy en Los Angeles
1 mins

Agente de CBP dispara a inmigrante salvadoreño durante redada hoy en Los Angeles

Estados Unidos
Amplían recolección de datos biométricos para todos los extranjeros que visitan EEUU
4 mins

Amplían recolección de datos biométricos para todos los extranjeros que visitan EEUU

Estados Unidos
CBP quiere que los viajeros que no requieren visado informen sobre sus publicaciones en redes sociales en los últimos cinco años para entrar a EEUU
3 mins

CBP quiere que los viajeros que no requieren visado informen sobre sus publicaciones en redes sociales en los últimos cinco años para entrar a EEUU

Estados Unidos
Lo que se sabe sobre un hackeo que robó información sobre empleados del gobierno
1:06

Lo que se sabe sobre un hackeo que robó información sobre empleados del gobierno

Estados Unidos
El muro de Trump se extenderá en la frontera de California: ambientalistas dicen que dañará la fauna
1:20

El muro de Trump se extenderá en la frontera de California: ambientalistas dicen que dañará la fauna

Estados Unidos

Así fue como los agentes asesinaron a Pretti

Pretti, un ciudadano estadounidense de 37 años y enfermero de cuidados intensivos, participaba en protestas contra las agresivas operaciones migratorias cuando fue abatido a tiros por los agentes.

Videos difundidos en redes muestran a Pretti interponiéndose entre un agente y una mujer que había sido empujada al suelo. Más tarde, agentes rociaron gas pimienta, inmovilizaron a Pretti y, tras un forcejeo, se escucharon múltiples disparos.

La versión oficial inicial presentada por autoridades federales afirmaba que Pretti estaba armado y se resistió "violentamente" a ser detenido —una narrativa que ha sido cuestionada tras el análisis de videos y testimonios.

Los registros muestran que Pretti tenía legalmente un arma y, según algunos videos, un agente federal la habría retirado de su cintura antes de que comenzaran los disparos.

Crisis tas tiroteos en Minneapolis

La identificación de Ochoa y Gutierrez ocurre después de días de protestas masivas en Minneapolis y otras ciudades, exigiendo transparencia y justicia.

PUBLICIDAD

Incluso legisladores demócratas y republicanos han pedido investigaciones completas e independientes sobre el uso de la fuerza y la falta de claridad en torno a las acciones de los agentes.

El Departamento de Justicia informó que su División de Derechos Civiles investiga el caso, mientras que la filtración de los nombres ha avivado el debate sobre la capacidad del público para responsabilizar a agentes federales en operativos.

Este tiroteo ocurrió en un clima de tensión por las políticas migratorias del gobierno federal y las tácticas de aplicación, que han sido criticadas por su dureza y por el uso de agentes encapuchados sin identificaciones visibles.

TLS

Mira también:

Relacionados:
CBPIcetiroteoprotestas en Minneapolis

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
Tráiler: Mochaorejas
Par de ideotas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX