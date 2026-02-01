CBP Identifican a agentes federales que dispararon contra Alex Pretti en Minneapolis Registros gubernamentales han identificado a los dos agentes federales de inmigración que dispararon contra el manifestante de Minneapolis, Alex Pretti, el pasado sábado 24 de enero.

Video Departamento de Justicia investiga derechos civiles en relación con la muerte de Alex Pretti

Registros gubernamentales han identificado a los dos agentes federales de inmigración que dispararon contra el manifestante de Minneapolis, Alex Pretti, el pasado sábado 24 de enero.

¿Quiénes son los agentes que dispararon a Alex Pretti?

PUBLICIDAD

De acuerdo con registros reportados por ProPublica, se trata del agente de la Patrulla Fronteriza, Jesús Ochoa, de 43 años, y el oficial de Aduanas y Protección Fronteriza, Raymundo Gutiérrez, de 35.

Ambos formaban parte de la operación denominada Operation Metro Surge, una serie de redadas de inmigración lanzadas desde diciembre pasado que desplegaron a decenas de agentes armados y encapuchados en la ciudad Minneapolis, donde dos estadounidenses fueron asesinados a manos de agentes federales.

Así fue como los agentes asesinaron a Pretti

Pretti, un ciudadano estadounidense de 37 años y enfermero de cuidados intensivos, participaba en protestas contra las agresivas operaciones migratorias cuando fue abatido a tiros por los agentes.

Videos difundidos en redes muestran a Pretti interponiéndose entre un agente y una mujer que había sido empujada al suelo. Más tarde, agentes rociaron gas pimienta, inmovilizaron a Pretti y, tras un forcejeo, se escucharon múltiples disparos.

La versión oficial inicial presentada por autoridades federales afirmaba que Pretti estaba armado y se resistió "violentamente" a ser detenido —una narrativa que ha sido cuestionada tras el análisis de videos y testimonios.

Los registros muestran que Pretti tenía legalmente un arma y, según algunos videos, un agente federal la habría retirado de su cintura antes de que comenzaran los disparos.

Crisis tas tiroteos en Minneapolis

La identificación de Ochoa y Gutierrez ocurre después de días de protestas masivas en Minneapolis y otras ciudades, exigiendo transparencia y justicia.

PUBLICIDAD

Incluso legisladores demócratas y republicanos han pedido investigaciones completas e independientes sobre el uso de la fuerza y la falta de claridad en torno a las acciones de los agentes.

El Departamento de Justicia informó que su División de Derechos Civiles investiga el caso, mientras que la filtración de los nombres ha avivado el debate sobre la capacidad del público para responsabilizar a agentes federales en operativos.

Este tiroteo ocurrió en un clima de tensión por las políticas migratorias del gobierno federal y las tácticas de aplicación, que han sido criticadas por su dureza y por el uso de agentes encapuchados sin identificaciones visibles.

TLS