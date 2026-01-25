protestas en Minneapolis Revelan video de Alex Pretti, hombre asesinado en Minneapolis, dando poderoso discurso a veterano de guerra El manifestante nacido en Illinois trabajaba como enfermero de cuidados intensivos y, de acuerdo con fuentes oficiales y su familia, no contaba con registros penales



Se dio a conocer un video en el que se le puede ver a Alex Pretti, hombre asesinado en Minneapolis por agentes federales dando un homenaje a un veterano de guerra.

Minnesota vivió este viernes 23 de enero un llamado a paro económico y cívico, con manifestaciones por las calles del centro de Minneapolis y cierre de comercios, en protesta en contra de la actuación de los agentes federales enviados por el gobierno de Donald Trump.

La problemática aumentó cuando el sábado 24 de enero, Alex Jeffrey Pretti, de 37 años, murió baleado por agentes federales en el barrio Whittier de Minneapolis.

¿Qué ocurre en el video de Alexx Jeffrey?

En el video se puede ver cómo Alex decidió hacerle un emotivo discurso a un veterano de la guerra que acababa de fallecer de cáncer de pulmón en VA Minneapolis Health.

“Hoy recordamos que la libertad no es gratuita; debemos trabajar por ella, cultivarla, protegerla e incluso sacrificarnos”, mencionó.

Asimismo, en el video expresó que nunca hay que olvidar a “nuestros hermanos” y “hermanas” que sirvieron para que ahora podamos disfrutar de la libertad.

También dijo: “Por eso, en este momento, recordamos y agradecemos su dedicación y servicio desinteresado a nuestra nación en la causa de nuestra libertad”.

“En esta hora solemne, expresamos nuestro honor y nuestra gratitud”, finalizó.

¿Quién era Alex Pretti?

Alex Pretti, nacido en Illinois, trabajaba como enfermero de cuidados intensivos y, de acuerdo con los registros oficiales y con su familia, no contaba con registros penales.

El ciudadano estadounidense era conocido por sus vínculos comunitarios y su trabajo profesional.

Antes de su muerte, ya había participado en protestas en Minneapolis, específicamente en el tiroteo que cobró la vida de Renee Good.

Su familia comparte que no estaba contento con la presencia y acciones de los agentes del ICE.

¿Qué opina Donald Trump?

El presidente de los Estados Unidos , Donald Trump, publicó una imagen de un arma semiautomática que DHS informó fue hallada al hombre estadounidense de 37 años que murió en Minneapolis, diciendo que estaba lista para ser usada y cuestionando "¿de qué se trata todo esto?". ¿Dónde está la policía local? ¿Por qué no se les permitió proteger a los agentes del ICE?".