Minnesota (estado) Un hombre de Minneapolis es acusado de amenazar y acosar en línea a agentes del ICE Fiscales federales detuvieron y acusaron a un hombre de Minneapolis de divulgar información personal y amenazar de muerte a agentes de inmigración. Las autoridades afirman que Kyle Wagner amenazó a los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que participan en la redada en Minnesota.



Video El presidente Trump defiende operativos federales pero admite que se requiere un "toque más suave"

Un hombre de Minneapolis fue arrestado el jueves acusado de acoso en línea y de amenazar con matar o agredir a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que participan en la redada en Minnesota.

Los fiscales federales dijeron en un comunicado que Kyle Wagner, de 37 años, de Minneapolis, fue acusado por denuncia, y que pronto se tomaría la decisión de solicitar una acusación formal, necesaria para llevar el caso a juicio.

Los registros judiciales de Detroit, Michigan, donde se presentó el caso, no indicaban ningún abogado que pudiera hablar en nombre de Wagner. La denuncia se presentó el martes y se hizo pública el jueves.

La fiscal general Pamela Bondi alegó en un comunicado que Wagner divulgó información personal y amenazó a agentes de las fuerzas del orden, afirmó su afiliación a Antifa y "incitó al derramamiento de sangre en las calles".

Y el jueves, en la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt aseguro que "si hay personas que obstaculizan ilegalmente nuestras operaciones policiales federales, si atacan, difaman, acosan y vilipendian a los agentes del ICE, tendrán que rendir cuentas, como este individuo que, repito, se autoproclama miembro de Antifa. Es un terrorista nacional y tendrá que rendir cuentas en Estados Unidos".

Leavitt mostró la foto de Wagner en la rueda de prensa diaria y dijo que ese tipo de conducta por parte de los "agitadores de izquierda" no quedará impune.

El presidente Donald Trump anunció en septiembre que designaría a Antifa como "organización terrorista importante". Antifa, abreviatura de "antifascistas", es un término genérico que engloba a grupos militantes de extrema izquierda y no es una entidad singular. Está formado por grupos que se oponen a los fascistas y neonazis, especialmente en las manifestaciones.

Cuando el zar fronterizo de la administración Trump, Tom Homan, anunció el miércoles que unos 700 agentes federales desplegados en Minnesota serían retirados de inmediato, dijo que solo se produciría una retirada mayor cuando hubiera más cooperación y los manifestantes dejaran de interferir con el personal federal.

Llamados a usar la fuerza contra los agentes federales

Según los fiscales, Wagner hizo repetidas publicaciones en Facebook e Instagram animando a sus seguidores a " enfrentarse por la fuerza, agredir, obstaculizar, oponerse y resistir a los agentes federales", a los que se refería como " gestapo" y " asesinos".

La denuncia alega que Wagner publicó el mes pasado un video en el que amenazaba directamente a los agentes del ICE con una diatriba llena de obscenidades. "Ya he sangrado por esta ciudad, ya he luchado por esta ciudad, esto no es nada nuevo, esta vez estamos preparados", dijo, concluyendo que iba "por" ICE.

Tambiéns se señala a Wagner por abogar por la confrontación física en otra publicación, afirmando: "Dondequiera que tengamos la oportunidad de ponerles las manos encima, tenemos que hacerlo".

También detalla cómo Wagner utilizó su cuenta de Instagram para revelar la identidad de una persona identificada únicamente como "individuo proICE" al publicar un número de teléfono, el mes y año de nacimiento y la dirección en el suburbio de Detroit de Oak Park, Michigan. La denuncia afirma que Wagner admitió más tarde que reveló la dirección de la casa de los padres de la víctima.

Los fiscales federales no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre por qué el caso se presentó en Michigan en lugar de en Minnesota. La supuesta divulgación de información personal fue la única conexión con Michigan que figuraba en la denuncia.

La fiscalía federal de Minnesota se ha visto afectada por la renuncia de varios fiscales en las últimas semanas, en medio de la frustración por el aumento de casos y su manejo de la muerte a tiros de dos personas a manos de agentes del gobierno. Una abogada, que le dijo a un juez que su trabajo "apesta", fue destituida de su cargo.

El fiscal federal jefe de Trump para Minnesota, Dan Rosen, declaró recientemente ante un tribunal federal de apelaciones que su oficina se enfrenta a una "avalancha de nuevos litigios" y que le cuesta mantenerse al día solo con los casos de inmigración, mientras que su división que se ocupa de los casos civiles ha reducido su actividad en un 50%.

Rosen escribió que su oficina ha cancelado otros trabajos de ejecución civil "y está operando en modo reactivo". También dijo que sus abogados "acuden a diario a audiencias sobre mociones por desacato. El tribunal está fijando plazos de pocas horas, incluidos fines de semana y días festivos. Los asistentes jurídicos trabajan continuamente horas extras. Los abogados trabajan continuamente horas extras".

