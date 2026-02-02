Hijos de inmigrantes ¿El padre de Liam Ramos está legalmente en Estados Unidos? Esto explican autoridades El 1 de febrero, Liam Ramos y su padre, Adrián Conejo Arias, quedaron en libertad luego de estar en un centro de detención en Texas

El caso de Liam Ramos ha dado la vuelta al mundo: la imagen del niño de cinco años de edad junto a agentes de ICE provocó movilizaciones y posicionamientos tanto de autoridades como de la sociedad civil, pero la pregunta que surgió es si su padre está legalmente en Estados Unidos. Aquí en N+ Univision te damos todos los detalles.

En un operativo el 20 de enero 2026, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron a Adrián Alexander Conejo Arias y en esa acción se llevaron a Liam Ramos y días después explicaron si el niño estaba detenido.

La presencia de Liam Ramos en el centro de detención migratoria en Texas causó indignación, incluso en el mismo lugar, y luego el caso fue atraído por las autoridades de justicia.

El domingo 1 de febrero de 2026, Liam Ramos y padre Adrián Conejo Arias quedaron en libertad y regresaron a Minneapolis, donde fueron detenidos días antes.

El juez federal Fred Biery, quien ordenó la liberación, criticó al gobierno de Trump, al escribir: “El caso tiene su origen en una persecución gubernamental mal concebida y pobremente implementada para alcanzar objetivos diarios de deportación, incluso si eso requiere traumatizar a los niños”.

La liberación del niño y su padre fue celebrada por vecinos de la zona de Minneapolis, y por algunos demócratas que se involucraron en el caso.

¿El padre de Liam está legalmente en Estados Unidos?

El domingo 1 de febrero de 2026 la comunidad de Minneapolis celebró la llegada de Liam Ramos y su padre, Adrián Conejo, luego de permanecer en un centro de detención migratoria en Texas.

El congresista de Texas, Joaquin Castro, fue por el niño y su padre a Dilley, el sábado por la noche y los acompañó hasta Minnesota.

De acuerdo con información del Gobierno de Estados Unidos, Adrián Conejo ingreso sin autorización legal al país en diciembre de 2024.

Sin embargo, el abogado de la familia asegura que Adrián Conejo tiene una solicitud de asilo pendiente de resolver, lo cual le permite estar de forma legal en Estados Unidos.

La agencia de noticias AP asegura que “el expediente en línea de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia no muestra audiencias programadas en el caso de Conejo Arias”.

Además, explica que las personas solicitantes de asilo en Estados Unidos son liberados si llegan a ser detenidos por autoridades migratorias, pues los adultos tienen autorización, incluso, para trabajar en el país.

Por otra parte, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en una entrevista con Fox News el pasado 1 de febrero 2026 dijo sobre el resguardo de Liam que “estas familias siempre tienen la oportunidad de permanecer juntas. Este niño ha estado con su padre, que fue la elección del padre”.