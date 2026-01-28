Minnesota (estado)

Suspenden al agente de ICE que mató a Renee Good en Minneapolis, Minnesota

El agente suspendido es Jonathan Ross del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según informó una vocera del DHS.

Video Realizan vigilia por la muerte de Renee Good por agentes de ICE en Minneapolis

El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que disparó y mató a la ciudadana estadounidense Renee Good, en Minneapolis el pasado 7 de enero, fue suspendido de sus funciones, mientras se lleva a cabo la investigación del caso.

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), confirmó a Huffpost, que Jonathan Ross había sido puesto en licencia administrativa, aunque la funcionaria no especificó a partir de cuándo.

Al mismo tiempo, dos agentes que estuvieron involucrados en un segundo asesinato de un estadounidense durante las protestas en Minnesota, Alex Pretti, también fueron suspendidos mientras se desarrollan las investigaciones.

La muerte de Good generó indigación en EEUU

Renee Good, de 37 años, murió durante un tiroteo el pasado miércoles 7 de enero durante una operación del ICE en Minneapolis. El incidente generó una serie de movilizaciones en la ciudad de Minnesota y en otras localidades del país.

Los manifestantes reprocharon el ataque contra la mujer y madre de familia, así como la falta de asistencia médica inmediata.

Las protestas han sido promovidas principalmente por el movimiento " No Kings", una red de organizaciones de izquierda opositoras a la política de Donald Trump en contra de la inmigración indocumentada .

Funcionarios de EEUU justifican acciones de ICE

En ambos casos, funcionarios estaodunidenses han justificado las acciones de los agentes federales de ICE, al asegurar que habían cometido "actos de terrorismo doméstico", al intentar actuar en contra de los uniformados.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que Renee Good había intentado atropellar a un agente con su coche, cuando este desenfundó su arma y disparó en al menos tres ocasiones hacia la mujer, quien conducía una camioneta.

En declaraciones para medios como CNN, Noem aseguró que el agente "tomó medidas basadas en su entrenamiento para protegerse a sí mismo y al público" cuando abrió fuego en tres ocasiones contra la madre de familia.

