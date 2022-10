Es engañoso decir que Pfizer "admitió" que no había estudiado la vacuna para prevenir la transmisión del coronavirus

Es engañoso decir que Pfizer "admitió" que no habían estudiado la capacidad de su vacuna para prevenir la transmisión del coronavirus. Si bien en respuesta a una pregunta del eurodiputado Rob Roos, Janine Small, presidenta de Mercados Internacionales de Pfizer, dijo que antes de ser introducida en el mercado la vacuna no fue probada para detener la transmisión del coronavirus, desde la compañía farmacéutica nunca se había dicho lo contrario. Las autoridades sanitarias también habían dejado claro que los ensayos clínicos estuvieron centrados en la seguridad y la eficacia para prevenir la enfermedad grave y, por tanto, la muerte, no la transmisión del coronavirus. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.