Florida no tiene el mayor costo de vida ni Biden negó ayuda a estadounidenses en Israel: verificamos el quinto debate republicano

Pocos días antes del caucus de Iowa, DeSantis y Haley debatieron sobre temas de interés nacional como la inmigración, el costo de la vida o la guerra entre Israel y Hamas, a la vez que se criticaron duramente entre ellos.

Estas son las afirmaciones que verificamos:

1. Haley: “Si miras las encuestas ahora mismo [...], en todas [...] Ron no vence a Joe Biden; Trump está cabeza a cabeza, y en un buen día puede estar 2 puntos por encima. Yo derroto a Biden por 17 puntos”.

Imagen Fotos Getty Images: Sean Rayford (Biden), Alex Wong (DeSantis), Shannon Stapleton-Pool (Trump), Scott Olson (Haley) / Arlene Fioravanti Müller (arte).

Si bien es cierto que en un sondeo de The Wall Street Journal, realizado entre el 29 de noviembre y el 4 de diciembre de 2023 a 1,500 votantes registrados, Haley superaba por 17 puntos al presidente Joe Biden en la intención de voto, este resultado no se repite en “todas” las encuestas más recientes, como quiso hacer ver la precandidata republicana, por lo que su afirmación es engañosa.

Según RealClear Polling, el promedio de sondeos entre el 27 de noviembre de 2023 y el 2 de enero de 2024 da a Haley una ventaja de 3.3 puntos frente al actual mandatario de cara a las elecciones presidenciales de noviembre, pero en al menos tres de ellos Biden la vence por entre 2 y 5 puntos y en uno más se proyecta un empate.

Tampoco es cierto que DeSantis no gana a Biden en ninguna de las más recientes encuestas. De acuerdo con el promedio de RealClear Polling, el presidente estadounidense tendría una ventaja de 0.3 puntos frente al gobernador de Florida, pero en dos de los últimos seis sondeos registrados el mandatario demócrata es superado por dos puntos por DeSantis y dos más los muestran empatados. En tanto, Biden supera a DeSantis por 3 puntos en los otros dos.

En cuanto a Trump, el promedio de RealClear Polling en realidad da una ventaja de 1.2 puntos al expresidente republicano frente a Biden. Y en algunos de los sondeos Trump está 4 y 6 puntos por encima, no solamente por un máximo de 2 puntos, como quiso dejar ver Haley.

2. DeSantis: "Biden no estaba ayudando a los estadounidenses [en Israel] a salir de la zona de guerra".

Imagen Jalaa Marey-AFP vía Getty Images (foto) / Arlene Fioravanti Müller (arte).



Tras el ataque de Hamas contra localidades y ciudadanos israelíes el 7 de octubre de 2023 , el gobierno estadounidense activó el 13 de ese mes “vuelos chárter para proporcionar transporte desde Israel a lugares de Europa” para los “ciudadanos estadounidenses y sus familiares inmediatos”, como anunció el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

El Departamento de Estado informó el 30 de octubre que cancelaba los vuelos chárter por la poca demanda, pero recordaba que siempre existía la posibilidad de salir de Israel en vuelos comerciales.

3. Haley: Florida tiene “el mayor costo de vida de cualquier estado del país”.

Imagen Joe Raedle-Getty Images (foto) / Arlene Fioravanti Müller (arte).



Haley señaló que el estado gobernado por DeSantis tiene el más elevado costo de vida (la cantidad de dinero necesaria para cubrir gastos básicos en un determinado lugar y periodo de tiempo) de Estados Unidos. Sin embargo, esto no es cierto.

En elDetector revisamos varios rankings que posicionan a los estados según los gastos en el hogar y el costo de vida y encontramos que Florida no lidera ninguno de ellos ni se encuentra entre los primeros 10. En cambio, todos coinciden en que Hawaii es el lugar del país donde se necesita más dinero para cubrir las necesidades básicas (como vivienda, comida, impuestos, salud), seguido de California o Massachussets.

Según un informe del Centro de Información e Investigación Económica de Missouri, para el tercer trimestre de 2023 Hawaii era el estado con el costo de vida más elevado del país y Florida ocupaba la posición número 22.

Mientras que un análisis de Forbes Advisor publicado en agosto de 2023 situaba igualmente a Hawaii como el estado con el más elevado costo de vida de Estados Unidos y ubicaba a Florida en el puesto 21 de la lista.

Otro reporte de la compañía Doxo centrado en el coste de las facturas en cada estado también situó a Hawaii a la cabeza y a Florida en la posición 17.

4. DeSantis: “Biden llegó al cargo y relajó las sanciones a Irán. Han tenido enormes cantidades de dinero inundando su país [...] y lo utilizan para financiar la yihad en todo el mundo".

Imagen Atta Kenare-AFP vía Getty Images (foto) / Arlene Fioravanti Müller (arte).



Es cierto que durante el gobierno de Joe Biden se han relajado algunas sanciones a Irán que han permitido a Teherán, por ejemplo, exportar electricidad a Irak . Sin embargo, también ha impuesto otros castigos o frenado la descongelación de fondos iraníes, como ocurrió a principios de octubre de 2023, por lo que la afirmación de DeSantis es engañosa.

Fruto del acuerdo por el intercambio de prisioneros con Irán de septiembre de ese año, Washington liberó 6,000 millones de dólares del régimen de los ayatolás que, como explicó entonces el secretario de estado, Antony Blinken , sólo podrían ser usados para la compra de material humanitario, alimentos y medicinas.

5. Haley: “87,000 agentes del IRS yendo tras la [clase] media de Estados Unidos”.

Imagen Chip Somodevilla-Getty Images (foto) / Arlene Fioravanti Müller (arte).



Políticos republicanos han repetido la afirmación de que la administración de Biden contrataría 87,000 agentes para el Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés), que en elDetector ya hemos verificado en otras ocasiones. Y la cita de Haley resulta engañosa, pues ni todos los empleados del IRS son agentes recaudadores de impuestos ni van a ir “tras” la clase media.

El número viene de un informe del Departamento del Tesoro publicado en mayo de 2021 que explica que durante un periodo de 10 años se contrataría de manera gradual a un estimado de 86,852 personas, de las cuales un porcentaje significativo reemplazarían a empleados salientes.

“En el transcurso de los próximos cinco años, el IRS va a retirar, debido a la jubilación, al menos a 50,000 personas de una fuerza laboral inferior a 80,000 personas”, dijo a elDetector en 2022 Natasha Sarin, consejera de política e implementación tributaria del Departamento del Tesoro. “Entonces, una gran cantidad de estas contrataciones que se van a hacer en el transcurso de la próxima década se trata simplemente de reemplazar a las personas que van a dejar la agencia”, agregó.

Además, Haley apunta que esos 87,000 agentes irían tras la clase media, cuando en realidad el gobierno de Biden ha señalado en más de una ocasión que no incrementará las auditorías del IRS para los estadounidenses que ganen menos de 400,000 dólares al año. Y la clase media entraría en ese grupo al que la actual administración ha prometido no aumentar las revisiones de impuestos, según clasificaciones recientes.

6. DeSantis: “El presidente Biden ha dejado entrar a 8 millones de personas sólo en cuatro años”.

Imagen John Moore-Getty Images (foto) / Arlene Fioravanti Müller (arte).



Es engañoso decir que el presidente Joe Biden haya dejado entrar a 8 millones de personas sólo en cuatro años. El argumento de las supuestas fronteras abiertas es usado por DeSantis constantemente. Lo hizo en este debate y en el tercero.

Como verificamos en todas esas ocasiones, los puestos fronterizos del país no están abiertos. Las cifras la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) recogen que entre febrero de 2021 (primer mes completo de Biden en la Casa Blanca) y hasta noviembre de 2023 (últimos números disponibles) las autoridades registraron 8.17 millones de encuentros en los pasos fronterizos.

Sin embargo, como explica la CBP, un encuentro no se traduce en una persona tratando de cruzar la frontera, sino que se refiere al número de veces que un oficial identificó a alguien que quería entrar en el país, fuese o no el mismo individuo. Un encuentro no significa que la persona logró en efecto entrar al territorio estadounidense, porque en algunos casos fueron devueltas a su país de origen.

Además, escudándose en el Título 8 y el 42, este último activo durante meses y hasta el 11 de mayo de 2023 y que permitía la expulsiones directas durante la emergencia por el coronavirus, se le impidió la entrada a Estados Unidos a cientos de miles de personas solo en el año fiscal 2023.

Según un análisis de The Washington Post de las cifras del CBP, a partir de un nuevo reporte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) del 5 de enero de 2024, “más de 4 millones de personas que cruzan la frontera han sido expulsadas a México, devueltas a sus países de origen o expulsadas de otro modo de Estados Unidos en los últimos tres años”. Esa cifra incluye, según ese mismo reporte, a las casi 3 millones de personas afectadas por el Título 42, en vigor desde el 20 de marzo de 2020 hasta el 11 de mayo de 2023, y que permitió a las autoridades expulsar directamente a quien considerase un peligro para la salud pública.

