Biden es engañoso al decir que Trump propuso que haya “castigo para las mujeres que ejerzan su libertad reproductiva”

Durante la actual campaña, Trump criticó la prohibición del aborto aprobada en Florida.

Durante un discurso sobre el derecho al aborto en Virginia el martes 23 de enero de 2024, el presidente Joe Biden aseguró que Donald Trump dijo que “tiene que haber castigo para las mujeres que ejerzan su libertad reproductiva”. Si bien es cierto que el exmandatario republicano pronunció en 2016 una frase similar a la que le adjudicó Biden, citarlo de esa manera resulta engañoso porque Trump se retractó inmediatamente de lo que había dicho.

Trump “dijo, y aquí lo cito: ‘tiene que haber castigo para las mujeres que ejerzan su libertad reproductiva'”, aseguró Biden en el mítin de campaña centrado en la defensa del derecho al aborto, tras la derogación en 2022 del fallo Roe vs. Wade, que lo garantizaba a nivel federal. Su afirmación se puede escuchar a partir del minuto 37 de este video.

Si bien es cierto que Trump dijo en una entrevista en 2016 -durante la campaña que lo llevó a la Casa Blanca- que “tiene que haber alguna forma de castigo” para las mujeres que se practiquen abortos en el caso de que entrara en vigencia una prohibición del procedimiento, el mismo día se retractó.

En un comunicado , el republicano aclaró entonces que, en caso de aprobarse tal prohibición, “el doctor o cualquier otra persona que realice ese acto ilegal en una mujer sería considerado legalmente responsable, no la mujer. La mujer es una víctima en este caso, como lo es la vida que lleva en su vientre”.

En septiembre de 2023, verificadores de FactCheck.org, medio aliado de elDetector, también encontraron engañoso un anuncio de campaña de Biden y de su vicepresidenta, Kamala Harris, en el que se usaba la misma frase de Trump de 2016 sobre el “castigo” por abortar.

Posiciones más recientes de Trump

Mientras que, más recientemente , Trump se dijo orgulloso de haber contribuido con la derogación del fallo Roe vs. Wade, a la vez que se declaró favorable a excepciones a la prohibición del aborto en casos como aquellos en los que la vida de la madre corre peligro o el embarazo fue producto de incesto o de una violación.

Conclusión

Es engañosa la afirmación del presidente Joe Biden de que el exmandatario Donald Trump dijo que “tiene que haber castigo para las mujeres que ejerzan su libertad reproductiva”. Si bien Trump pronunció una frase similar durante la campaña de 2016, también en cierto que ese mismo día el republicano emitió un comunicado en el que se retractó y explicó que, en caso de que entrara en vigencia una prohibición del aborto, el responsable ante la ley sería la persona que realizara el procedimiento y no la mujer que se lo practicara. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

