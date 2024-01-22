Es falso que Churchill dijese que “el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal: lo que cuenta es el valor de continuar”, como citó DeSantis

La frase también ha sido falsamente atribuida a Abraham Lincoln.

Es falso que Winston Churchill dijese la frase “el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal: lo que cuenta es el valor de continuar”, cita que utilizó Ron DeSantis para finalizar el discurso en el que anunció el 21 de enero que abandonaba sus aspiraciones a convertirse en el candidato republicano para las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre de este año.

PUBLICIDAD

La frase también está incluida en una publicación en la cuenta de X (antes Twitter) de DeSantis con el video en el que el gobernador de Florida informó de su renuncia. En el momento de publicar esta verificación, la grabación superaba 41.9 millones de reproducciones y el post había recibido 74,900 “me gusta”. Sin embargo, el histórico político, quien fue primer ministro británico entre 1940 y 1945 y entre 1951 y 1955 , no dijo nunca tal cosa.

Envíanos al chat algo que quieres que chequeemos. Pincha aquí:

La International Churchill Society niega la cita

La International Churchill Society, fundada en 1968 , “poco después de la muerte de Churchill”, como dice en su web, se presenta como “la principal organización en el mundo dedicada a preservar el legado histórico de Sir Winston Churchill”. En su sección de “citas falsamente atribuidas” al político británico encontramos la utilizada por DeSantis.

Asegura la institución que no ha podido “encontrar ninguna atribución” para esta cita en “ninguna parte” del trabajo de Churchill. Tampoco para una versión parecida en la que habría dicho que “el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo".

Además, señala que ambas citas, también se han atribuido a Abraham Lincoln, pero que tampoco en ese caso han hallado "ninguna atribución en los Archivos Lincoln ”.

La web especializada en investigación de citas históricas quoteinvestigator.com encontró la primera prueba de una frase parecida en un anuncio de la cerveza Budweiser en los años treinta del siglo pasado y de la primera atribución a Churchill “en los años sesenta” también del siglo XX.

PUBLICIDAD

Una búsqueda en Google , Yandex y Bing de la cita completa no da ninguna fuente fiable como resultado, pero sí múltiples imágenes de Churchill junto a la cita falsamente atribuida.

En elDetector nos pusimos en contacto con el equipo de DeSantis para saber cuál es la fuente utilizada para afirmar que Churchill dijo la frase. En caso de recibir respuesta, actualizaremos la verificación.

Conclusión

Es falso que la frase que citó Ron DeSantis en el discurso en el que anunció su retiro de la lucha por ser el candidato republicano en las presidenciales estadounidenses de 2024 fuese dicha por el político británico Winston Churchill. La International Churchill Society, que vela por el legado del que fuera primer ministro del Reino Unido, informa en su sección de “citas falsamente atribuidas” al político que esas palabras no se encuentran “en ninguna parte” de su trabajo. Una búsqueda en Google, Yandex y Bing de la cita tampoco da resultados de la atribución de la cita a Churchill en fuentes fiables. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

Fuentes

Univision Noticias . Ron DeSantis abandona la carrera por la nominación presidencial republicana y apoya a Trump. 21 de enero de 2024.

International Churchill Society. Sobre nosotros. Consultado el 22 de enero de 2024.

PUBLICIDAD

International Churchill Society. Cuotas falsamente atribuidas a Winston Churchill. Consultado el 22 de enero de 2024.

Lincolnarchives.us. Consultado el 22 de enero de 2024.

Quoteinvestigator.com. El éxito nunca es definitivo y el fracaso nunca es fatal. Lo que cuenta es el valor. 3 de septiembre de 2013.

Google. Búsqueda de la cita. Consultado el 22 de enero de 2024.

Yandex. Búsqueda de la cita. Consultado el 22 de enero de 2024.

Bing. Búsqueda de la cita. Consultado el 22 de enero de 2024.

Rondesantis.com. Contacto. Consultado el 22 de enero de 2024.

Enciclopedia Britannica. Winston Churchill. Consultado el 22 de enero de 2024.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.