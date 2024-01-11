Noche de insultos y recriminaciones: quién ganó y quién perdió en el debate entre Nikki Haley y Ron DeSantis

Nikki Haley y Ron DeSantis, sin Donald Trump, se enfrentaron el miércoles en un acalorado debate en el que intercambiaron insultos y recriminaciones.

Aunque gozó de cierto dinamismo gracias a que había solo dos interlocutores, el quinto debate de las primarias republicanas no parece que vaya a cambiar el sentido del voto de muchos de los que participen en los caucus de Iowa, que el lunes inauguran el ciclo de primarias.

Y mientras Haley y DeSantis enfocaban sus energías en atacar el uno al otro, Trump celebró un evento tipo 'townhall' transmitido a la misma hora por Fox News en el que presumió de haber sido el responsable de que la Corte Suprema acabara con la protección constitucional al derecho al aborto.

Donald Trump vuelve a salir victorioso de un debate al que no va

Ausente una vez más, la figura de Trump de nuevo proyectó su sombra sobre un evento en el que se puede decir que nada perdió y, por consiguiente, con su ventaja en las encuestas, volvió a salir victorioso.

De hecho, Trump fue el asunto de la primera pregunta del debate. Haley volvió a atacarlo directamente por lo mismo que lo ha hecho hasta el momento, el haber aumentado el déficit federal y no haber sido lo suficientemente duro contra China y la inmigración ilegal.

DeSantis optó por una frase más generalista: "No necesitamos otro político bocón que simplemente te diga lo que cree que quieres escuchar, solo para poder asumir el cargo y cumplir las órdenes de sus donantes".

En un momento del debate, Haley se atrevió a ir un poco más allá y llegó a decir que Trump debería responder por lo ocurrido el 6 de enero de 2021 en el Capitolio y DeSantis criticó al expresidente por haber dicho que eliminaría secciones de la Constitución.

Aparte de eso, ambos dedicaron más esfuerzos a dirigir ataques contra el uno contra el otro, más allá de afianzar su mensaje como posible presidente del país.

Mientras, Donald Trump subía a un escenario entre vítores que coreaban "¡Estados Unidos, Estados Unidos!" y tras una conversación con pocos temas incómodos, terminó firmando autógrafos y dándose un buen baño de masas.

Nikki Haley, enérgica y sin tropiezos, pero nada más

Haley ha registrado buenos desempeños en la mayoría de los debates republicanos por su estilo enérgico y su discurso más centrado y moderado que el de otros contendientes.

Algo parecido se puede decir del debate en Iowa, aunque el haber dedicado mucho tiempo a criticar a DeSantis le restó más de lo que le sumó, siendo la candidata con más posibilidades de acercarse a Donald Trump, según algunas encuestas recientes.

Algunos expertos han opinado que la idea de su campaña de crear un sitio web con todas las mentiras de Ron DeSantis (desantislies.com) fue una iniciativa ingeniosa y certera, pero otros opinan que el haberlo mencionado en el debate al menos 15 veces fue demasiado reiterativo y estéril.

En algunos momentos llegó a estar incluso a la defensiva ante críticas de DeSantis en temas como inmigración, política exterior y educación. El gobernador incluso copió uno de los ataques de Trump contra quien fuera su embajadora ante la ONU alegando que sus posiciones en política exterior y el apoyo a Ucrania son una copia de las políticas de Biden.

Probablemente, la mayor ventaja que sacó Haley este miércoles fue el hecho de que Chris Christie pusiera fin a su campaña, ya que no es descabellado asumir que buena parte de su base en New Hampshire se incline ahora por apoyarla a ella, ya que son los votantes republicanos más moderados y críticos de Trump. Eso, más que su desempeño en el debate, podría acercarla a Trump y reafirmar su superioridad frente a DeSantis.

DeSantis, tal vez su mejor debate, pero insuficiente

Hasta ahora el gobernador de Florida no había lucido muy bien en los debates, incluso siendo el candidato que ocupaba el segundo lugar en las encuestas por detrás de Trump.

En anteriores citas se le había visto errático y hasta un poco ausente, por lo que el de Iowa fue tal vez su mejor desempeño. Algo pero eso no parece ser suficiente para deshacer el momentum de Haley y mucho menos acercarse a Trump.

En el debate del miércoles, DeSantis se vio más claro, directo, más centrado y con una artillería contra su rival bien pulida, pero al igual que a Haley, el hecho de haber dedicado su tiempo a criticar a su adversaria más que a mostrarse como un posible presidente del país, le resta impulso en una carrera que ya tiene un contendiente encumbrado.

Uno de sus mejores momentos de la noche fue cuando comparó su historial como gobernador de Florida con el de Haley como gobernadora de Carolina del Sur, aunque las críticas y logros propios en el plano estatal no parecen darle muchos frutos.

Era él quién más tenía que brillar en Iowa dados los recientes tropiezos de su campaña y el particular buen momento que goza Haley, que apunta a una remontada, pero aunque no lo hizo mal, no es de esperar que su desempeño en el debate vaya a cambiar de forma drástica los resultados.

