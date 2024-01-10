Quinto debate republicano: DeSantis y Haley chocan solos en Iowa a días del caucus

Después de pasar gran parte de las primarias presidenciales republicanas flanqueados por rivales con resultados más bajos en las encuestas, Nikki Haley y Ron DeSantis estarán solos en el escenario del debate en Des Moines, Iowa, este miércoles por primera vez mientras emprenden el esfuerzo para convertirse en la principal alternativa republicana a Donald Trump.

Hay mucho en juego tanto para Haley, la exembajadora de la ONU, como para DeSantis, el gobernador de Florida. Esperan que un buen desempeño en el debate en Iowa impulse sus campañas en los últimos días antes de las asambleas electorales del próximo lunes en ese estado, en las que un buen resultado podría proporcionar un impulso muy necesario a medida que se intensifica la campaña por la nominación presidencial del Partido Republicano.

PUBLICIDAD

El momento es especialmente importante para Haley, una política conocida desde hace mucho tiempo por su enfoque disciplinado a la hora de enviar mensajes. Esa reputación ha sido puesta a prueba recientemente después de una serie de tropiezos, incluida su omisión de mencionar la esclavitud como la causa fundamental de la Guerra Civil y una broma de que los votantes de New Hampshire tendrán la oportunidad de “corregir” los resultados que surjan en Iowa.

A pesar de toda la atención puesta en Haley y DeSantis, el líder de la carrera volverá a estar ausente. Trump, que pretende acercarse rápidamente a su tercera nominación republicana consecutiva, se saltará el debate organizado por CNN y en su lugar aparecerá en Fox News.

Los retos para ambos candidatos en este debate

En estilo, si no en sustancia, el debate cara a cara de este miércoles puede ofrecer lo más parecido a un adelanto de un debate sobre elecciones generales que hayamos visto. Solo habrá dos candidatos en el escenario. No hay lugar donde esconderse ni otros candidatos que se interpongan en el camino.

Algunos de los momentos más memorables de debates pasados han presentado a Haley peleando con Vivek Ramaswamy. Todo eso quedó en el pasado, dado que Ramaswamy no alcanzó el umbral de las encuestas esta vez. Los aliados de DeSantis también se apresuraron a señalar que Chris Christie tampoco estará allí para defender a Haley, como lo hizo en el último debate.

Sin embargo, los mismos desafíos se aplican a DeSantis. El gobernador de Florida ha mejorado como candidato presidencial, pero no se muestra particularmente natural en el escenario. Esto es notable porque el lenguaje corporal y el tono pueden terminar jugando un papel más destacado en esta reunión dado que ambos estarán frente a la cámara casi constantemente.

PUBLICIDAD

Y hay una dinámica añadida con un hombre y una mujer en el escenario. ¿Quién podría olvidar la imagen de Trump detrás de Hillary Clinton en un debate antes de las elecciones generales de 2016?

Los republicanos de Iowa votarán en menos de una semana. Ambos candidatos están luchando con todo lo que tienen para emerger como la alternativa clara a Trump. Y necesitan que el impulso que surja del debate les ayude a lograr un sólido segundo lugar en las asambleas electorales del lunes.

DeSantis está especialmente ansioso por terminar no peor que segundo, dado que prácticamente ha vivido en Iowa durante meses y trasladó aquí su sede de campaña nacional. Y de hecho ha estado prediciendo una victoria absoluta sobre Trump.

Semejanzas y diferencias entre Haley y DeSantis

En cuanto a la política, Haley y DeSantis están en gran medida de acuerdo.

Ambos apoyan restricciones agresivas al aborto, al menos a nivel estatal. Ambos apoyan políticas de línea dura para detener la inmigración ilegal. Ambos se oponen a los llamados programas woke diseñados para promover la justicia social. Y ambos dijeron que apoyarían a Trump si fuera el candidato presidencial del Partido Republicano, incluso si fuera un delincuente convicto.

Aún así, hay algunas diferencias políticas que esperamos ver en el escenario del debate.

Haley representa la vieja guardia del conservadurismo tradicional: una fuerte política exterior y disciplina fiscal, en particular. DeSantis se ha alineado más con el ala populista estilo Trump del Partido Republicano, que favorece una menor intervención extranjera y es más reacio a tocar la Seguridad Social y Medicare, que son los mayores impulsores del gasto interno.

PUBLICIDAD

También hay algunas cuestiones turbias en las que se esperara que puedan chocar en el debate.

Ambos se acusan mutuamente de políticas débiles hacia China. Ambos también se acusan mutuamente de no oponerse lo suficiente a los llamados "proyectos de ley sobre los baños", diseñados para impedir que las personas transgénero utilicen sus baños preferidos. En términos más generales, DeSantis ha calificado a Haley de insuficientemente conservadora en cuestiones relacionadas con la inmigración y los impuestos, al tiempo que la describe como una traidora a los donantes de Wall Street. Y está su ataque más reciente de que Haley se inspiró en la demócrata Hillary Clinton.

Si bien ambos son profundamente conservadores, las políticas de DeSantis en algunas áreas están más alineadas con el movimiento MAGA, que se ha convertido en la base del Partido Republicano moderno. Veremos cómo Haley equilibra sus ideales conservadores tradicionales con los que han surgido en la era Trump.

Si va a convertirse en una seria amenaza para Trump, no puede darse el lujo de distanciarse de ninguna de las alas del partido.

Haley, una contendiente en ascenso que se ha convertido en blanco de las críticas

El debate seguirá ofreciendo a Haley la oportunidad de reiniciar una campaña que ha sido objeto de un nuevo escrutinio por parte de todos, desde sus contendientes republicanos hasta el presidente Joe Biden, una señal de que sus rivales en ambos partidos la ven como una candidata en ascenso. Si bien es probable que preste más atención a Trump, ya que sus aliados argumentan que ella es la única persona equipada para vencerlo, se espera que DeSantis se concentre en Haley.

PUBLICIDAD

“Ahora se encuentra en una situación en la que está siendo objeto de escrutinio, y es casi como si cada día que respondiera preguntas sucediera algo y se metiera el pie en la boca”, dijo DeSantis a los periodistas el martes después de aparecer en un ayuntamiento de Fox News.

Después de varios debates llenos de candidatos que probablemente tienen mínimas posibilidades de ganar la nominación, muchas personas que esperan asistir al caucus dijeron que planeaban prestar atención a un debate en el que participarían los principales oponentes de Trump.

Terry Snyder de Waukee, en las afueras de Des Moines, dijo que participó en un caucus para Trump en 2016, pero que esta vez él tenía “demasiado equipaje”. Quiere tener una imagen más clara sin la interferencia de un escenario más grande.

“Me enojo porque hablan entre ellos, así que no aprendes nada”, dijo Snyder. "Así que, con suerte, con solo dos personas no será así".

Algunos de los momentos más fuertes de Haley se produjeron durante los cuatro debates anteriores, mientras se enfrentaba a todos sus rivales en el escenario.

Una encuesta de CNN/UNH realizada en New Hampshire esta semana sugirió que Haley podría estar acercándose al primer puesto de Trump en el estado. Alrededor de 4 de cada 10 probables votantes primarios republicanos en New Hampshire eligieron a Trump, mientras que alrededor de un tercio eligió a Haley.

Si bien durante meses ha respondido preguntas en muchos de sus eventos de campaña diseñados como town halls, durante los cuales responde preguntas del público, Haley rara vez ha hablado después de los eventos con la prensa ni se ha sentado para entrevistas. No habló con los periodistas después de su propia reunión pública en Fox News el lunes, un día antes de la aparición de DeSantis.

PUBLICIDAD

Un día después de su comentario sobre la Guerra Civil, Haley dijo que "por supuesto" la esclavitud era la causa fundamental, pero le han preguntado repetidamente sobre el comentario, lo que ha dado más argumentos a sus oponentes.

Los ataques de DeSantis a Haley

DeSantis se apresuró a intentar volver algunas de las palabras de Haley en su contra. En repetidas ocasiones ha mencionado su comentario de que New Hampshire “corregiría” los resultados de Iowa, algo que Haley dijo más tarde que era una broma sobre la rivalidad entre los dos estados con votación anticipada.

Después de que le preguntaron a Haley durante una reunión pública de CNN la semana pasada sobre su declaración sobre la Guerra Civil, la campaña de DeSantis momentos después publicó un clip en X con el comentario: “DÍA 9 de Nikki Haley tratando de arreglar su metedura de pata en la Guerra Civil” y señalando un cita de su respuesta: "Tuve amigos negros mientras crecía".

Otro video criticó a Haley por su comentario durante un town hall de Fox News el lunes por la noche de que "nunca" había dicho que la edad de jubilación era demasiado baja. El video de DeSantis utilizó un clip de la entrevista de agosto de Haley con Bloomberg en la que dijo que "65 es demasiado bajo y tenemos que aumentarlo".

Haley acusa a DeSantis de mentir sobre ella "porque está perdiendo".

Trump y Biden también van por Haley

Trump también ha intensificado sus ataques contra Haley a medida que recibe más atención, diciendo que la esclavitud “es una especie de respuesta obvia” a la causa de la Guerra Civil, y agregó una palabrota para describir lo que pensaba.

PUBLICIDAD

En las últimas semanas, su campaña la ha acusado de no ser lo suficientemente conservadora en materia de inmigración y de proponer, mientras se desempeñaba como gobernadora de Carolina del Sur, aumentar el impuesto estatal a la gasolina como parte de un paquete presupuestario más amplio que finalmente no fue adoptado.

Y Biden también ha ido tras ella sin mencionar su nombre. Al comparecer esta semana en una iglesia de Carolina del Sur donde un pistolero racista mató a nueve feligreses negros en 2015, dijo: “Permítanme ser claro para aquellos que no parecen saberlo: la esclavitud fue la causa de la Guerra Civil. No hay negociación sobre eso”.