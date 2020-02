Por qué su 'socialismo' le puede costar a Sanders el voto hispano en Florida

Sanders, mientras tanto, ha buscado zanjar el tema diciendo que su socialismo no es el de Venezuela ni Cuba . En el debate de este martes en Carolina del Sur se le preguntó cuál es la noción más equivocada que se tiene de él. Rápidamente aprovechó para aclarar que sus ideas no son "radicales" y no deben atemorizar a los votantes.

Distinguir entre autoritarismo y socialismo

"Sanders ha pasado toda su carrera luchando con la etiqueta del socialismo, si abrazarlo o no, y por eso (en una reciente columna para The New York Times) incluí la cita de sus tiempos como alcalde (de Burlington), cuando dijo: 'Me preocupa usar el término socialismo porque tendré que pasar la mitad de mi tiempo explicando que no me gustan los campos de concentración, que no me gusta la Unión Soviética'", explicó a Univision Noticias Geraldo Cadava, profesor de Northwestern University de California experto en latinos y la migración latinoamericana.