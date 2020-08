Fiscal, senadora, candidata a vicepresidenta: el extraordinario ascenso de Kamala Harris

También ha sido llamada "ambiciosa", aunque muchos no lo usan como un halago sino como una curiosa descalificación para una dirigente que, por definición, es una persona con naturales ambiciones, como los hombres con quienes compite en el escenario político.

“Ella no es una persona fácil de llevar”, dijo Simon a The New York Times. “Si golpeas a una mujer enfrente de sus hijos, vas a ir a la cárcel. En el fondo, ella es una fiscal. Ella quiere que la gente responda por sus acciones”.