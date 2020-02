El socialista contra el multimillonario: Sanders y Bloomberg chocan en el debate más duro que han tenido los demócratas

Mientras Sanders aprovechó la presencia de Bloomberg en el podio para ponerle rostro y nombre a los billonarios que suele cuestionar por la influencia que asegura que ejercen sobre la política estadounidense, Warren logró ponerlo en la situación más incómoda de la noche para el exalcalde cuando le exigió anular los acuerdos de no divulgación que impiden conocer el tenor de demandas presentadas en sus empresas por acoso sexual.

Momento incómodo para Bloomberg

“Quiero hablar sobre contra quien competimos: un billonario que llama gordas a mujeres y cara de caballo a lesbianas. Y no, no estoy hablando de Donald Trump. Estoy hablando del alcalde Bloomberg (…) Los demócratas tomamos un gran riesgo si sustituimos un billonario arrogante por otro”, fue la bienvenida que le dio Warren a quien se estrenaba en las lides de los debates.

Pero Warren se afincó diciendo: “Espero que hayan escuchado que su defensa es: ‘He sido agradable con algunas mujeres’. Eso no es suficiente” e inmediatamente emplazó a Bloomberg a que liberar a esas mujeres de los acuerdos “para que podamos escuchar su lado de la historia”.

“Tenemos muy pocos acuerdos de confidencialidad (…) ninguno en el que se me acuse de hacer algo aparte de, quizá, que no les haya gustado un chiste que dije”, en una respuesta en la que Bloomberg pareció mal preparado y que no gustó a la audiencia, a juzgar por la reacción del público.