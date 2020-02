"Es injusto decir que todo es malo", las declaraciones de Sanders sobre Cuba que le generan críticas hasta de demócratas

La respuesta de Sanders en la entrevista publicada el domingo fue en repuesta a unos comentarios hechos por él en los años 80, cuando analizaba que el pueblo cubano no se había rebelado contra el fallecido Fidel Castro debido al acceso a la educación y a la salud que se había logrado bajo la revolución comunista.

"A diferencia de Donald Trump, seamos claros... no creo que Kim Jong Un sea un buen amigo. No intercambio cartas de amor con un dictador asesino. Vladimir Putin, no es un gran amigo mío", indicó Sanders en referencia a varios comentarios del presidente Trump sobre las virtudes y cierta admiración a dictadores o líderes autoritarios como el de Corea del Norte o Rusia.