El "socialismo" de Sanders, un arma que usa Trump para atraer incluso a muchos que no simpatizan con él

" El socialismo destruye naciones". Ese fue el primer dardo que lanzó Donald Trump contra Bernie Sanders en su discurso del Estado de la Unión del martes pasado. Pero, por si acaso no había quedado claro, continuó: "132 congresistas en esta sala han respaldado la legislación para imponer una toma socialista de nuestro sistema de atención médica, eliminando los planes de seguro médico privado de 180 millones de estadounidenses", dijo refiriéndose a la propuesta plan Medicare for All, escrita por Sanders.