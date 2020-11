El ala liberal demócrata empieza a reclamar espacios e influencia en el próximo gobierno de Biden

Críticas cruzadas

"Necesitamos no usar jamás las palabras 'socialista' o 'socialismo'. Porque mientras la gente piensa que no importa, sí importa. Y perdimos miembros buenos debido a eso", dijo la legisladora Abigail Spanberger , quien a duras penas logró la reelección en un distrito conservador de Virginia, durante una conferencia telefónica que su bancada celebró la semana pasada.

Ocasio-Cortez respondió que la responsabilidad no es de los más liberales, sino de campañas que no invierten suficiente en las redes sociales y en un Partido Demócrata que adolece de "competencias básicas".

"No veo cómo nadie puede estar haciendo señalamientos ideológicos cuando no realizaron una campaña electoral a plenitud", señaló al diario The New York Times Ocasio-Cortez, quien llegó al Congreso en 2018 imponiéndose a la maquinaria partidista.