Sanders gana New Hampshire, pero no se aclara la carrera demócrata por la nominación presidencial

Las primarias de New Hampshire del martes dejaron como ganador a Bernie Sanders , quien se impuso por segunda vez en cuatro años en el estado del norte-este, vecino de Vermont, la región que él representa en el Senado.

Esa vecindad le da a Sanders la ventaja del candidato local, aunque esta vez su victoria no fue tan contundente como la que logró en las primarias de 2016 frente a Hillary Clinton , cuando le sacó una ventaja de 20 puntos a la que finalmente sería la nominada demócrata.

"No tengo duda de que derrotaremos a Donald Trump ", dijo Sanders casi a la medianoche, cuando varios medios habían sancionado tu victoria en las primarias.

Pete Buttigieg llegó en cercano segundo lugar y, la gran sorpresa de la noche, la senadora Amy Klobuchar , en una no muy distante tercera posición. Elizabeth Warren llegó de cuarta y relegado al quinto lugar quedó el exvicepresidente Joe Biden , quien, quizá presagiando un mal resultado se fue del estado antes incluso de que cerraran los centros de votación rumbo a Carolina del Sur.

Es una situación muy diferente a la que se vivió una semana antes en los caucus de Iowa , del que todavía no hay un ganador oficialmente declarado entre Sanders y Buttigieg, pero igualmente genera complicaciones en la definición del candidato del Partido Demócrata que tratará de desalojar al presidente Donald Trump de la Casa Blanca en las elecciones de noviembre.

Aunque New Hampshire significó el final para dos candidatos, uno muy mediático y conocido, Andrew Yang , el otro menos famoso, el senador Michael Bennet, todavía se trata de un campo superpoblado con al menos seis aspirantes (de los diez que restan) dispuestos a mantenerse en la competencia el tiempo que haga falta o que se lo permitan sus finanzas.

Enfocados en el Súper Martes

“Acabamos de oír a los dos primeros de los 50 estados. No la mitad de la nación. No un cuarto de la nación. No el 10 por ciento. Dos. De donde yo vengo eso es la campanada inicial”, dijo Biden en un evento en Columbia, Carolina del Sur.