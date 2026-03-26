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El precio del dólar en México hoy jueves 26 de marzo de 2026 se mantiene relativamente estable, en un entorno donde los mercados internacionales continúan mostrando un comportamiento de alta volatilidad en medio de las discusiones sobre posibles contactos para poner fin a la guerra en Oriente Medio y la persistente incertidumbre en torno al control del estrecho de Ormuz.

Mientras el presidente Donald Trump insiste en que existen conversaciones en marcha debido a que Irán está muy interesado en alcanzar un acuerdo, desde Teherán se desmiente cualquier negociación formal. Por su parte, China ha señalado que detecta “señales positivas” que podrían abrir una ventana a la diplomacia.

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Sin embargo, sobre el terreno la situación dista de una desescalada. Los ataques continúan tanto en Irán como en Israel y en varios puntos del Golfo, con bombardeos, misiles y drones que mantienen la tensión elevada y evidencian que el conflicto sigue activo.

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A este escenario se suma la advertencia de la Cámara de Comercio Internacional, que alerta sobre el riesgo de una crisis económica global severa derivada de la disrupción energética y comercial provocada por la guerra, y las tensiones inflacionarias que ya se hacen más que evidentes también en México, donde señalan al tomate.

Riesgo de crisis global y presión sobre mercados y energía

La Cámara de Comercio Internacional ha elevado el tono de sus alertas al advertir que la guerra en Oriente Medio podría convertirse en “la peor crisis industrial” en décadas, debido no solo al encarecimiento de la energía, sino también a la ruptura de cadenas de suministro clave.

El impacto ya comienza a sentirse en distintos sectores productivos, donde algunas empresas han empezado a reducir operaciones o invocar cláusulas de fuerza mayor ante la escasez de insumos energéticos y materias primas críticas. El cierre de facto del estrecho de Ormuz —por donde transita cerca del 20% del petróleo y gas mundial— ha agravado el panorama, afectando no solo al sector energético, sino también a industrias como la química y la manufactura.

Particularmente preocupante es cómo la crisis se extiende al ámbito agrícola por la interrupción en el comercio de fertilizantes, de los cuales una parte importante circula por Ormuz, plantea riesgos concretos para la producción de alimentos a nivel global en los próximos meses.

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El petróleo, por su parte, sigue reflejando el clima de enorme incertidumbre. El Brent se mantenía a primera hora de este jueves por encima de los 100 dólares por barril —en torno a los 103 dólares—, mientras que el WTI también registraba avances.

Inflación en México repunta en marzo y presiona al Banco de México

En medio de este complejo entorno internacional, la inflación en México volvió a acelerarse durante la primera quincena de marzo, reflejando presiones tanto internas como externas sobre los precios.

De acuerdo con el informe del INEGI, el índice nacional de precios al consumidor registró un aumento quincenal de un 0.62 %, llevando la inflación anual a 4.63 %, su nivel más alto en varios meses.

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La inflación subyacente —que excluye los elementos más volátiles— también mostró presiones, con una tasa anual de un 4.46 %, lo que indica que las alzas no se limitan a choques temporales, sino que se están extendiendo a distintos sectores de la economía.

Por su parte, la inflación no subyacente alcanzó el 5.18 % anual, impulsada principalmente por el fuerte incremento en productos agropecuarios, donde destacan las alzas en frutas y verduras, que superaron el 8 % en términos quincenales.

El reporte también muestra que algunos de los productos con mayor incidencia en el aumento de precios fueron alimentos básicos como el jitomate y el pollo, además de servicios como el transporte aéreo, lo que confirma una presión generalizada sobre el costo de vida.

Este repunte inflacionario complica el panorama para el Banco de México, que deberá evaluar si mantiene o ajusta su postura monetaria en un entorno donde los riesgos externos —como el encarecimiento del petróleo— siguen al alza.

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Precio del dólar en México hoy

El tipo de cambio se ubica a primera ahora de este jueves en 17.7548 pesos por dólar, de acuerdo con el Banco de México.