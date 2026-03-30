Noticias Precio del dólar hoy en México: consulta aquí la cotización del peso este lunes 30 de marzo de 2026 Entérate aquí de cuál es la cotización del dólar este lunes 30 de marzo de 2026 en México y conoce el tipo de cambio.





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El peso mexicano muestra una relativa estabilidad frente al dólar este lunes 30 de marzo, en un contexto global marcado por la prolongación del conflicto en el Medio Oriente y la volatilidad de los precios del petróleo.

A pesar de la tensión geopolítica y la presión sobre los mercados bursátiles internacionales, el tipo de cambio mantiene niveles similares a los de finales de la semana pasada, gracias a la intervención técnica de Banxico y a la demanda de activos de refugio.

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Sin embargo, a pesar de los niveles estables, los próximos días seguirán marcados por la incertidumbre internacional. Cualquier escalada o retroceso en el conflicto en el Medio Oriente, variaciones en los precios del petróleo o decisiones de política económica en Estados Unidos o México podrían alterar rápidamente la cotización de la moneda.

Mercados globales: dólar fuerte y acciones bajo presión

Durante el fin de semana y la sesión de hoy, el dólar estadounidense se ha mantenido fuerte, cerca de máximos de casi 10 meses, impulsado por la percepción de que el conflicto en el Medio Oriente podría prolongarse y afectar el crecimiento económico global. Esta fortaleza del dólar se traduce también en movimientos a la baja de monedas emergentes y una mayor aversión al riesgo entre los inversionistas.

Los mercados bursátiles globales registraron retrocesos significativos: Asia cerró con pérdidas, mientras los futuros europeos y estadounidenses operaban en terreno negativo. El nerviosismo se acentúa por la falta de señales claras de desescalada en la guerra, especialmente después de los ataques de grupos respaldados por Irán y la tensión en el estrecho de Ormuz.

La percepción de riesgo ha hecho que los bonos y otros activos considerados seguros se mantengan como refugio frente a la volatilidad.

Petróleo y energía: precios altos y presión inflacionaria

El precio del crudo Brent continuó su ascenso durante el fin de semana, acercándose a máximos mensuales, mientras que el WTI también se mantiene por encima de los 100 dólares por barril. La escalada en la región y el control cada vez más estricto de las rutas estratégicas de suministro, como el estrecho de Ormuz, mantienen la presión sobre la inflación global, con posibles efectos en los costos de transporte y bienes básicos.

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Este encarecimiento energético repercute indirectamente en México, al influir en precios de la gasolina, electricidad y transporte, factores que Banxico y analistas monitorean de cerca al momento de definir su política monetaria.

Economía mexicana: Banxico y política monetaria

En México, el Banco de México mantiene su política de vigilancia sobre la inflación, que continúa por encima del objetivo oficial, mientras el mercado laboral y la actividad económica muestran signos de moderación. El recorte reciente de la tasa de interés objetivo a 6.75% refleja un intento de estimular la economía sin perder el control sobre la inflación importada por la subida de los energéticos.

Precio del dólar en México hoy

El tipo de cambio FIX, publicado oficialmente en el Diario Oficial de la Federación, se ubica hoy lunes 30 de marzo en 18.0667 pesos por dólar, cifra que sirve como referencia para operaciones mayoristas y contratos legales.

Para efectos de pagos y liquidaciones cotidianas, el dólar se cotiza en 17.7957 pesos, lo que refleja la actividad diaria del mercado.

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