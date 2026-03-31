Noticias Precio del dólar hoy en México: consulta aquí la cotización del peso este martes 31 de marzo de 2026 Consulta aquí a cuánto está el dólar este martes 31 de marzo de 2026 en México y conoce el tipo de cambio



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El precio del dólar es importante para tomar las mejores decisiones financieras, tanto en remesas, compras en línea o cualquier tipo de operación que tenga que ver con el mismo.

En la actualidad, con el contexto de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, su valor suele ser sumamente volátil, por lo que cualquier decisión que se llegue a tomar puede ocasionar que suba y baje. Y no solo incumbe al billete verde, sino que también afecta al precio del petróleo y la gasolina. Por lo que hoy te decimos en cuánto se cotiza el precio del dólar en México este martes 31 de marzo del 2026.

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Donald Trump explota contra sus aliados; “Vayan a conseguir su propio petróleo”

Este martes 31 de marzo, el presidente Donald Trump explotó contra sus aliados por no apoyar a Estados Unidos en el conflicto bélico con Irán. “Vayan a conseguir su propio petróleo”, expresó.

El comentario de Trump se dio por el alza del precio de la gasolina, que superó los 4 dólares, precio que no se había dado desde el año 2022.

De acuerdo con la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA), el precio del galón de la gasolina regular se encuentra en 4,02 dólares, más de un dólar de lo que estaba antes de que estallara la guerra. El valor promedio del mismo también significa que en otros estados están pagando más de 4 dólares.

Precios de la gasolina por la guerra

El conflicto entre estas naciones también ha afectado el precio de la gasolina en todo el mundo, tal es el caso de París, en donde tiene un precio de 2.34 euros por litro, lo que vendría siendo 10.27 dólares por galón.

En el caso del diésel en Estados Unidos, se encuentra en un promedio de 5.45 por galón; antes de que Estados Unidos atacara a Irán, se posicionaba en 3. 76 dólares por galón, según AAA.

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Precio del petróleo hoy 31 de marzo

Según la agencia de noticias AP, los precios del crudo Brent, referente internacional, rondan los 106 dólares por barril este martes 31 de marzo. Esto representa un alza del 45 % antes de la guerra.

El mandatario estadounidense advirtió que si no hay un alto al fuego pronto y el estrecho de Ormuz no se abre, Estados Unidos atacará la isla de Kharg y posiblemente plantas desalinizadoras.

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¿Cómo cerró el dólar el lunes 30 de marzo del 2026?

El lunes 30 de marzo del 2026, el peso mexicano cerró la jornada con $18.10 pesos mexicanos por cada billete verde, en promedio, de acuerdo con el Banco Nacional de México (Banxico).

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El precio de venta cerró en promedio con $18.50 y $19.50 pesos mexicanos por cada unidad. En el caso del precio por compra, fue de $16.00 y $17.58 pesos mexicanos por cada dólar.

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Tipo de cambio hoy martes 31 de marzo en México: Así cotiza el dólar

Este martes 31 de marzo de 2026, el dólar se cotiza en $18.09 pesos mexicanos por cada billete verde, de acuerdo con el Banco Nacional de México ( Banxico).

El precio de venta en promedio es de $18.15 y $19.00 pesos mexicanos por cada unidad. En el caso del precio por compra, en promedio, es de $16.00 y $17.58 pesos mexicanos por cada dólar.