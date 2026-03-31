Noticias Precio de la gasolina hoy rompe récord: Así está el galón este martes 31 de marzo 2026 La negativa por parte de Irán de abrir el estrecho de Ormuz, donde pasa una quinta parte del petróleo a nivel mundial, ha generado que la gasolina se dispare

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Este martes 31 de marzo del 2026, el precio de la gasolina en Estados Unidos rompió récord, el cual no había sido tan alto desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

La negativa por parte de Irán de abrir el estrecho de Ormuz, donde pasa una quinta parte del petróleo a nivel mundial, ha generado que el precio de la gasolina se dispare a nivel mundial, por ello te informamos en cuánto está el galón este martes.

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¿En cuánto está el precio de la gasolina hoy 31 de marzo?

Según la Asociación Automovilística Estadounidense ( AAA), el precio de la gasolina regular en Estados Unidos se posiciona en promedio en 4.02 dólares por galón, más de un dólar extra que cuando empezó la guerra.

Cabe destacar que este precio es un aproximado, por lo que conductores de diferentes estados podrían estar pagando mucho más por un galón de gasolina.

De acuerdo con analistas de la Agencia de Noticias AP, el precio del combustible afecta también a otros productos, tal es el caso de la comida, de la que prevén que haya aumentos mientras se acumulan los costos de transporte en las empresas.

Video Precio de la gasolina hoy 31 de marzo 2026 | $4:02 dólares por galón

Transportistas afectados

Debido a los altos precios de la gasolina, el Servicio Postal de Estados Unidos está buscando un recargo temporal adicional del 8% en los productos de más pedidos para que no les afecte a su economía.

Otro factor importante para los que transportan productos es el diésel que, de acuerdo con la Asociación Automovilística Estadounidense ( AAA), el precio promedio el día de hoy, martes 31 de marzo, se encuentra en 5.45 dólares por galón, un costo alto comparado con el que estaba antes de la guerra de 3.76.

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Trump expresa su frustración al no recibir ayuda de sus aliados

en la guerra

contra Irán

El presidente Donald Trump expresó su frustración este martes 31 de marzo contra sus aliados por no estar dispuestos a apoyarlo en la guerra contra Irán. “Vayan a conseguir su propio petróleo”, expresó.

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Aunque el presidente Donald Trump le había restado relevancia a las reservas de petróleo tras esta crisis con el estrecho de Ormuz. Estados Unidos es parte de los países que recibirán los 400 millones de barriles de petróleo liberados de la Agencia Internacional de la Energía. También el mandatario ha sido flexible al liberar petróleo de Venezuela y de Rusia de “manera temporal” para ayudar con la crisis energética de Estados Unidos.

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