Confirman viaje de Trump a China: Casa Blanca revela los días de la visita oficial

Video Donald Trump confirma que se pospone su visita a China para concentrarse en guerra con Irán

Este miércoles 25 de marzo del 2026, Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, informó que el presidente Donald Trump viajará a China los días 14 y 15 de mayo.

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Cabe destacar que el presidente de los Estados Unidos tenía previsto viajar al país asiático a finales de este mes, sin embargo, se aplazó porque está dirigiendo el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán.