Confirman viaje de Trump a China: Casa Blanca revela los días de la visita oficial
La Casa Blanca informó cuándo estará el presidente Donald Trump en China, como parte de su visita oficial
Video Donald Trump confirma que se pospone su visita a China para concentrarse en guerra con Irán
Este miércoles 25 de marzo del 2026, Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, informó que el presidente Donald Trump viajará a China los días 14 y 15 de mayo.
Cabe destacar que el presidente de los Estados Unidos tenía previsto viajar al país asiático a finales de este mes, sin embargo, se aplazó porque está dirigiendo el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán.
ALM
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